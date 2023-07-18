Öğretmenlerin il değiştirme işlemlerinde değişiklik

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, öğretmenlerin 2023 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularında görev sürelerinin hesaplanmasında 31 Aralık esas alınacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Öğretmenler odasındaki sohbetlerimizin bir sonucu daha, '2023 Yılı İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu'nda görev sürelerinin hesabında esas alınan '30 Eylül 2023' tarihini, '31 Aralık 2023' olarak değiştirdik. Tüm eğitim ailemize hayırlı olması temennisiyle." ifadelerini kullandı.