Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri ne zaman başlayacak?

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme ön başvuruları 2-8 Ocak 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bugün itibariyle mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları başladı. Peki, tercih başvurusu nasıl yapılır? Yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Tercih başvurusu nasıl yapılır?

Tercih başvuruları ise 13-17 Ocak 2024 tarihleri arasında “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu” doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.

Yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığın (MEB) tarafınca yapılan açıklamaya göre, atamalar 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yapılacak.