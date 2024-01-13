Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri ne zaman başlayacak?
Millî Eğitim Bakanlığınca mazerete bağlı yer değiştirme ön başvuruları 2-8 Ocak 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Ön başvurunun ardından tercihler ne zaman yapılacak merakla bekleniyor. Mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları ne zaman başlayacak? Tercih başvuruları nasıl yapılır? Yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar…
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme ön başvuruları 2-8 Ocak 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bugün itibariyle mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları başladı. Peki, tercih başvurusu nasıl yapılır? Yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
Tercih başvurusu nasıl yapılır?
Tercih başvuruları ise 13-17 Ocak 2024 tarihleri arasında “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu” doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.
Yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Millî Eğitim Bakanlığın (MEB) tarafınca yapılan açıklamaya göre, atamalar 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yapılacak.