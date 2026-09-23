Öğretmenlerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak işbirliği protokolü imzalandı

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İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) ve Unico Sigorta arasında öğretmenlerin sağlık hizmetlerine erişimini destekleyen "Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası" işbirliği protokolü Başkent Öğretmenevi'nde imzalandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, burada yaptığı konuşmada, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Macit, Bakanlık olarak öğretmenleri eğitim politikalarının merkezinde gördüklerini, mesleğin itibarını güçlendirecek, güvenliğini sağlayacak, öğretmenlerin haklarını geliştirecek ve mesleki gelişimlerini sürekli kılacak adımları kararlılıkla attıklarını söyledi.

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Macit, bunun yeni ve önemli adımlarından biri olduğunu vurguladı. Macit, söz konusu sigortanın yaklaşık 300 bin üye öğretmeni kapsadığı bilgisini verdi.

Macit, öğretmenlerin sağlık hizmetlerine daha kolay ve nitelikli şekilde ulaşabilmesinin, kendilerini güvende hissetmelerinin ve mesleklerini huzur içinde sürdürebilmelerinin önemine işaret ederek, "Öğretmenlerimizin iyiliğine yapılan her yatırım nihayetinde öğrencilerimize ve eğitimimizin, ülkemizin geleceğine yapılan bir adımdır." diye konuştu.

Uygulamanın hayırlı olmasını dileyen Macit, çalışmanın hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Bütün üyelerimiz sigortalanmıştır"

İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı İsa Barış da İLKSAN'ın eğitimin temel taşı olan öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının zor zamanlarında bir dayanak, mutlu günlerinde ise bir güvence oluşturmayı temel misyon edindiğini dile getirdi.

Sigortada yaş sınırı aranmadığını ve 296 bin üyenin tamamının "Tamamlayıcı Sağlık Sigortası" kapsamına alındığını anlatan Barış, "14 Eylül itibarıyla da bütün üyelerimiz sigortalanmıştır. e-Devlet'e girdikleri zaman orada sigorta ve kullanım özelliklerini, amaçlarını göreceklerdir. Bu protokolle birlikte üyelerimiz en seçkin sağlık kuruluşlarından Türkiye genelinde 598 tane anlaşmalı sağlık kuruluşunda hizmet alabileceklerdir." dedi.

Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler de söz konusu uygulamayı kamu sağlık sisteminin güçlü yapısını özel sağlık hizmetleriyle buluşturan bir köprü olarak gördüklerini söyledi.

Güzeler, Unico Sigorta olarak işbirliğini genişletmeyi ve büyütmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Bu projenin önümüzdeki dönemde Türkiye'de birçok kuruma örnek, rol model olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından İLKSAN ile Unico Sigorta arasında protokol imzalandı.