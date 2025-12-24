Öğretmenlikte yeni dönem: Pedagojik formasyon şartı kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Aralık 2025 tarihli ve 2817 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan yeni düzenlemeyle öğretmenliğe girişte pedagojik formasyon şartını kaldırdı. Buna göre, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde verilecek hazırlık eğitimi, pedagojik formasyonun yerine sayılacak.

Düzenleme kapsamında; öğretmenliğe kaynak olan fakültelerden mezun olup Akademi’deki eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, ayrıca üniversitelerden pedagojik formasyon sertifikası alma yükümlülüğünden muaf olacak.

"Geçici Madde 8"

Öte yandan tebliğde, "Geçici Madde 8" ile görevde bulunan sınıf öğretmenlerine yönelik düzenlemelere de yer verildi.

Düzenlemeye göre, gerekli eğitimleri tamamlayan sınıf öğretmenleri, Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği ile Teknoloji ve Tasarım alanlarına geçiş yapabilecek. Bu geçişler, eğitim sürelerinin tamamlanması ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek.