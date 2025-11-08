  1. Ekonomim
  Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitiyor?
Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitiyor?

Milyonlarca öğrenci için ara tatil heyecanı başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili öncesi öğrenciler bugün son kez ders başı yaptı.

Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitiyor?
Okullarda ara tatil başladı! İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 10 Kasım’da başlayacak olan 2025 Kasım ara tatili öncesinde son ders zili bugün çaldı. Peki, 2025 Kasım tatili ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılıyor? İşte MEB takvimine göre ara tatilin bitiş tarihi ve öğrencilerin yeniden okula döneceği gün…

Okullar ne zaman açılacak?

10 Kasım'da start alacak olan ara tatil, 14 Kasım'da sona erecek. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri 15 Kasım Cumartesi ve 16 Kasım Pazar hafta sonu tatilini atlattıktan sonra 17 Kasım 2025 Pazartesi günü okula başlayacak.

Ara tatil ne zaman bitiyor?

Cuma günü itibariyle ara tatile giren öğrenciler ikinci döneme 14 Kasım'da başlayacak.

