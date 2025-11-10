  1. Ekonomim
9 günlük tatile başlayan öğrenciler, şimdi de okulların açılacağı tarih için geri sayıma geçti. Peki kasım tatili ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak, Kasım tatili ne zaman bitiyor?
9 günlük ara tatil devam ederken, veliler ve öğrenciler okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Peki okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitecek?

Ara tatil, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 10 Kasım’da başladı.

Bu tatil sürecinde öğrenciler hem dinleniyor hem de derslerine çalışıyor. Peki ara tatil ne zaman bitiyor ve okullar ne zaman açılacak?

MEB’in takvimine göre ara tatil 14 Kasım’da sona eriyor. Öğrenciler, hafta sonu arasıyla birlikte toplam dinlenme sürecinin ardından 17 Kasım 2025 Pazartesi günü okullara geri dönecek ve dersler yeniden başlayacak.

15 TATİL NE ZAMAN

Öte yandan 15 gün tatil 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim-öğretim yılı tamamlanacak.

MEB eğitim takvimi

- Ara tatil: 10-14 Kasım 2025

- Okulların açılışı: 17 Kasım 2025 Pazartesi

- Sömestir tatili: 19-30 Ocak 2026

- İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

- İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026

- Eğitim-öğretim yılı bitişi: 26 Haziran 2026 Cuma

 

