Okullar ne zaman açılıyor (Kasım 2025)? Ara tatil ne zaman bitecek? soruları araştırılıyor. Okulların tatile girmesini fırsat bilerek şehir dışına kaçan aileler şimdi okulların ne zaman açılacağını araştırıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR (KASIM 2025)?

2025-2026 eğitim öğretim yılı içinde birinci dönem boyunca planlanan ara tatil 10 – 14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem dersleri 2 Şubat 2026 Pazartesi itibarıyla başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim yılı tamamlanacak.

ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı takvimi doğrultusunda, ilk ara tatillerine çıkan milyonlarca öğrenci ve veli, okulların ne zaman yeniden açılacağını merakla bekliyor. Resmi tatil takvimine göre, ilk ara tatil 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlamıştı. Öğrenciler bu süreçte, hafta sonları da dahil edildiğinde toplam dokuz günlük dinlenme fırsatı buldu.

MEB tarafından belirlenen takvime göre, ara tatil süresi 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Dolayısıyla, okullardaki ders zilleri, ara tatil sonrasındaki ilk iş günü olan 17 Kasım 2025 Pazartesi sabahı yeniden çalacak. Öğrenciler, bu tarihten itibaren kaldıkları yerden birinci döneme devam edecekler. Kısa bir aranın ardından ders başı yapacak olan öğrenciler için ilk dönemin sonu ise 16 Ocak 2026 Cuma olarak belirlendi. Ardından, iki hafta sürecek olan yarıyıl tatili başlayacak.