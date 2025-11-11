  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. Okullar ne zaman açılıyor (Kasım 2025)? Ara tatil ne zaman bitecek?
Takip Et

Okullar ne zaman açılıyor (Kasım 2025)? Ara tatil ne zaman bitecek?

Okullar ne zaman açılıyor (Kasım 2025)? Geçtiğimiz hafta çok sayıda ilkokul öğrencisi ara tatile başlamıştı. Başta öğrenciler olmak üzere velilerin de iple çektiği tatil ise sona yaklaşıyor. Ara tatil ne zaman bitecek?

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Okullar ne zaman açılıyor (Kasım 2025)? Ara tatil ne zaman bitecek?
Takip Et

Okullar ne zaman açılıyor (Kasım 2025)? Ara tatil ne zaman bitecek? soruları araştırılıyor. Okulların tatile girmesini fırsat bilerek şehir dışına kaçan aileler şimdi okulların ne zaman açılacağını araştırıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR (KASIM 2025)?

2025-2026 eğitim öğretim yılı içinde birinci dönem boyunca planlanan ara tatil 10 – 14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem dersleri 2 Şubat 2026 Pazartesi itibarıyla başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim yılı tamamlanacak.

ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı takvimi doğrultusunda, ilk ara tatillerine çıkan milyonlarca öğrenci ve veli, okulların ne zaman yeniden açılacağını merakla bekliyor. Resmi tatil takvimine göre, ilk ara tatil 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlamıştı. Öğrenciler bu süreçte, hafta sonları da dahil edildiğinde toplam dokuz günlük dinlenme fırsatı buldu.

MEB tarafından belirlenen takvime göre, ara tatil süresi 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Dolayısıyla, okullardaki ders zilleri, ara tatil sonrasındaki ilk iş günü olan 17 Kasım 2025 Pazartesi sabahı yeniden çalacak. Öğrenciler, bu tarihten itibaren kaldıkları yerden birinci döneme devam edecekler. Kısa bir aranın ardından ders başı yapacak olan öğrenciler için ilk dönemin sonu ise 16 Ocak 2026 Cuma olarak belirlendi. Ardından, iki hafta sürecek olan yarıyıl tatili başlayacak.

 
Eğitim
Okullar ne zaman açılacak, Kasım tatili ne zaman bitiyor?
Okullar ne zaman açılacak, Kasım tatili ne zaman bitiyor?
AKSİS AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AUZEF soru ve cevaplar yayınlandı mı?
AKSİS AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AUZEF soru ve cevaplar yayınlandı mı?
KYK bursu ne zaman yatacak, ödemeler toplu mu olacak? 2025-2026 KYK burs ödeme takvimi
KYK bursu ne zaman yatacak, ödemeler toplu mu olacak? 2025-2026 KYK burs ödeme takvimi
İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2026 MEB bursluluk sınav günleri ve tarihleri
İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2026 MEB bursluluk sınav günleri ve tarihleri
Kasım 2025 TÜBİTAK burs başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK burs başvuru ekranı.
Kasım 2025 TÜBİTAK burs başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK burs başvuru ekranı.
AUZEF vize sınav soruları açıklandı mı? AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?
AUZEF vize sınav soruları açıklandı mı? AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?