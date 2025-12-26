Okullarda ara tatil ne zaman (2026)? Yarı yıl tatili ne zaman başlıyor? öğrenciler ve aileleri yarı yıl tatili planlamaya başladı. Kışın soğuk günlerini kar yağışıyla geçirmek isteyenler turistik bölgelere rezervasyon hazırlığına da girişti. Peki tatil ne zaman başlayacak?

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN (2026)?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025–2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda uygulanacak ara tatil tarihleri netleşti. Takvim doğrultusunda öğrenciler, yıl içerisinde iki kez birer haftalık ara tatil yapacak. Birinci dönem ara tatili 10–14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tatille birlikte öğrenciler, kasım ayının ortasında kısa süreli bir dinlenme ve motivasyon yenileme fırsatı bulacak.

Eğitim yılının ikinci ara tatili ise 16–20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönemin yoğun ders temposunun ardından planlanan bu tatilin, öğrencilerin akademik ve psikolojik açıdan rahatlamasına katkı sağlaması amaçlanıyor. Ara tatillerin yanı sıra yarıyıl tatili de 19–30 Ocak 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uzmanlar, ara tatillerin öğrencilerin ders verimini artırdığını, öğretmenlere ise yeni döneme daha sağlıklı hazırlanma imkânı sunduğunu belirtiyor. Veliler açısından da bu dönemler, çocuklarıyla daha fazla zaman geçirme ve eksik kalan konuların tekrar edilmesi için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, takvimin eğitim planlamasının aksamaması ve öğretim sürelerinin dengeli şekilde yürütülmesi amacıyla hazırlandığını vurgularken, tatil tarihlerine ilişkin herhangi bir değişikliğin olması halinde kamuoyunun resmi kanallardan bilgilendirileceğini ifade ediyor.