Okulların ders programı sistemi değişiyor: MEB'den kritik adım

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Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda haftalık ders programlarının hazırlanmasına ilişkin yeni bir uygulamayı devreye aldı. Buna göre, tüm okulların haftalık ders çizelgeleri e-Okul Haftalık Ders Dağıtım Modülü üzerinden hazırlanarak sisteme doğrudan ve entegre şekilde işlenecek.

​Yeni sistem neler getirecek?

Merkezi Entegrasyon: MEBBİS norm kadro verileri, öğretmen branşları ve TTKB haftalık ders çizelgeleri tek tıkla doğrudan sisteme senkronize ediliyor.

Pedagojik Akıllı Dağıtım: Zor ve ağırlıklı dersler otomatik olarak zihnin en açık olduğu sabah saatlerine yerleştirilirken, öğretmenlerin boş gün planlamaları dengeli bir şekilde dağıtılıyor.

​Sıfır Çakışma: Aynı saat dilimine bir öğretmenin veya sınıfın mükerrer atanmasını engelleyen güvenlik denetimi sistemi koruma altına alıyor.

​Kademelere Özel Çözüm: İlkokullarda branş çakışmaları; liselerde ise atölye, laboratuvar ve koordinatörlük saatleri özel algoritmalarla optimize ediliyor.

Okul yöneticilerinin yeni modülü kullanırken izlemesi gereken resmi adımlar şu şekilde belirlendi:

​Kurum ve Şube Doğrulama: Kurum İşlemleri > Bilgi Giriş İşlemleri menüsünden sınıf ve şube sayıları teyit edilir.

​Ders Yükü Tanımlama: Ders İşlemleri ekranından zorunlu ve seçmeli ders saatleri sisteme çekilir.

​Kısıtlamaları Girme: Öğretmenlerin boş gün/saat talepleri, nöbet günleri ve ders yükleri sisteme işlenir.

​Dağıtımı Başlatma & Onay: "Programı Hazırla" butonuyla algoritma çalıştırılır; taslak üzerinde gerekirse sürükle-bırak yöntemiyle rötuş yapılarak onaylanır ve veli ile öğretmen erişimine açılır.