Okulun son haftası ders olacak mı?

Öğrenciler merakla beklediği yarıyıl tatiline 19 Ocak’ta karne alarak girecekler. 15-19 Ocak tarihleri arasında olan birinci dönemin son haftası MEB kararı ile ders işlenmeyecek. MEB’in bu kararı öğrencileri sevindirdi. Son hafta MEB tarafında hazırlanan "Dönem Sonu Faaliyet Haftası Uygulama Kılavuzu" uygulanacak. Peki, dönem sonu faaliyet haftasında neler yapılacak? İşte detaylar…

MEB tarafından yapılan açıklamada okulların son haftası dönem sonu faaliyet haftası ilan edilirken bu karar kapsamından tüm derslerin iptal edilmesi istendi. Yayımlanan duyuruda, ‘’ Bakanlığımıza bağlı okul/ kurumlarda öğretim programlarının yanında öğrencilerde yeni ilgi alanları oluşturmaya, milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlenmekte, merkez teşkilatımızca koordine edilen proje ve etkinliklerle de bu süreçler desteklenmektedir.

Öğrenciler bu etkinliklere bir sorumluluk üstlenerek, ürün ortaya koyarak veya performans sergileyerek katılım sağlamakta, bu vesileyle okullarımızda nice başarı hikâyeleri, iyi uygulamalar, özgün çalışmalar, çevre/ insan duyarlılığına dair faaliyetler ortaya çıkmaktadır.

Bu kapsamda; Bakanlığımızca 2023 2024 eğitim öğretim yılı birinci döneminin son haftasında tüm kademelerde uygulanmak üzere öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimini esas alan bir yaklaşımla "Dönem Sonu Sosyal Etkinlikler Faaliyet Planı" hazırlanmıştır.

Söz konusu faaliyet planı yazımız ekinde gönderilmiş olup Bakanlığımıza bağlı okul/ kurumların halihazırda planladıkları faaliyetlere devam etmesi, bununla beraber yazı ekinde önerilen faaliyetlerin okul çevre şartları göz önünde bulundurularak, velilere külfet çıkarmadan, öğrencilerin ilgisini çekecek ve birinci dönemin son haftasının coşkuyla geçirilmesini sağlayacak şekilde uygulanması hususunda; Bilgilerini ve gereğini rica ederim.’’ dedi.

Dönem sonu sosyal etkinlikler faaliyet planı