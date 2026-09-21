OMÜ Diş Hekimliği Fakültesinde üç büyük eğitim ve araştırma altyapısı hamlesi

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OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Gündüz’ün yürütücülüğünü üstlendiği ve hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü projelerle fakültenin eğitim, ileri teknoloji ve bilimsel araştırma altyapısında önemli bir dönüşüm süreci başlatıldı. Geleneksel preklinik eğitimin modernizasyonundan yapay zekâ destekli simülasyon teknolojilerine, ileri düzey üç boyutlu görüntüleme ve araştırma altyapısına kadar uzanan bu süreçte üç önemli yatırımın kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi veya uygulama aşamasına getirilmesi sağlandı. Projelerde dış kaynakların etkin biçimde kullanılmasıyla, yalnızca öğrencilerin eğitim olanaklarının geliştirilmesi değil, aynı zamanda üniversitenin disiplinler arası araştırma ve bilimsel üretim kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Diş hekimliği eğitiminde öğrencilerin klinik uygulamalara geçmeden önce mesleki becerilerini geliştirmeleri açısından büyük önem taşıyan Preklinik Fantom Laboratuvarı, baştan sona yenilenerek modern bir eğitim altyapısına kavuşturuldu. 86 öğrencinin aynı anda uygulamalı eğitim alabileceği yeni laboratuvar, öğrencilerin klinik uygulamalar öncesinde temel mesleki ve el becerilerini geliştirebilecekleri, farklı diş hekimliği uygulamalarını kontrollü koşullarda tekrar edebilecekleri şekilde planlandı. Yeni laboratuvarla öğrencilerin gerçek klinik çalışma koşullarına mümkün olduğunca yakın bir ortamda eğitim almaları ve klinik döneme daha donanımlı şekilde hazırlanmaları hedefleniyor.

İkinci Büyük Adım: Yapay Zekâ Destekli Haptik Simülasyon Laboratuvarı

Fakültenin teknolojik eğitim altyapısındaki ikinci önemli yatırımı ise Yapay Zekâ Destekli Haptik Simülasyon Laboratuvarı oluşturuyor. Dış kaynakla gerçekleştirilen projenin ihale süreci tamamlandı ve kurulumunun ardından öğrencilerin kullanımına sunulması hedefleniyor.

Yeni nesil haptik sistemler sayesinde öğrenciler, sanal ortamda gerçekleştirdikleri uygulamalarda dokunma ve kuvvet geri bildirimi alabilecek; farklı klinik işlemleri tekrar ederek el becerilerini geliştirebilecek. Yapay zekâ ve dijital değerlendirme olanaklarıyla öğrencilerin uygulamalarının daha objektif ve ölçülebilir biçimde değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu yatırımla birlikte klasik fantom eğitiminin güçlü yönlerinin haptik simülasyon, dijital eğitim ve yapay zekâ teknolojileriyle bütünleştirildiği yeni nesil bir klinik öncesi eğitim altyapısının oluşturulması planlanıyor.

Preklinik Fantom Laboratuvarı ile Yapay Zekâ Destekli Haptik Simülasyon Laboratuvarının dış kaynaklardan sağlanan bütçelerle hayata geçirilmesi, fakültenin eğitim altyapısının geliştirilmesi açısından ayrıca önemli bir kazanım oluşturuyor.

Üçüncü Büyük Yatırım: Micro-CT ile Üniversiteye İleri Araştırma Altyapısı

Eğitim alanındaki yatırımların yanı sıra bilimsel araştırma kapasitesini ileri bir seviyeye taşıyacak önemli bir altyapı projesinde de önemli aşama kaydedildi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Gündüz’ün yürütücülüğünü üstlendiği BAP projesinin kabul edilmesiyle, yüksek çözünürlüklü üç boyutlu görüntüleme ve analiz imkânı sağlayan Micro-CT (mikro bilgisayarlı tomografi) cihazının OMÜ araştırma altyapısına kazandırılması yönünde önemli bir adım atıldı.

Micro-CT teknolojisi, numunelerin iç yapısının tahribatsız biçimde ve mikrometre düzeyinde üç boyutlu olarak incelenmesine imkân sağlaması nedeniyle geniş bir bilimsel kullanım alanına sahip bulunuyor.

Cihazın yalnızca diş hekimliği araştırmalarında değil; mühendislik, malzeme bilimleri, biyomedikal araştırmalar, üretim teknolojileri ve savunma sanayii ile ilişkili araştırmalar başta olmak üzere çok farklı alanlarda kullanılabilecek güçlü bir araştırma altyapısı oluşturması bekleniyor.

Micro-CT'nin üniversiteye kazandırılmasıyla farklı fakülte ve araştırma gruplarının ortak projeler geliştirmesi, disiplinler arası çalışmaların artırılması, yüksek nitelikli bilimsel yayınların desteklenmesi ve üniversite-sanayi iş birliklerine yeni araştırma olanakları oluşturulması hedefleniyor.

Eğitimden ileri araştırmaya uzanan üç önemli projeyi hayata geçirdik

OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Gündüz, yaklaşık bir buçuk yıllık görev süresinde fakültenin yalnızca mevcut ihtiyaçlarını karşılamayı değil, gelecek yıllardaki eğitim ve araştırma kapasitesini de güçlendirecek kalıcı yatırımlar gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Gündüz şöyle konuştu:

“Göreve başladığımızda önceliklerimizden biri, öğrencilerimizin eğitim aldığı ortamları günümüz koşullarına uygun hale getirirken fakültemizin ve üniversitemizin bilimsel ve teknolojik kapasitesini de ileriye taşıyacak projeler geliştirmekti. Yaklaşık bir buçuk yıllık görev süremiz içerisinde 86 öğrencimizin aynı anda eğitim alabileceği yeni Preklinik Fantom Laboratuvarımızı tamamladık. İkinci önemli eğitim yatırımımız olan Yapay Zekâ Destekli Haptik Simülasyon Laboratuvarımızın ihalesini gerçekleştirdik. Bunun yanında yürütücülüğünü üstlendiğim BAP projesinin kabul edilmesiyle Micro-CT gibi ileri düzey bir araştırma altyapısının üniversitemize kazandırılması yönünde önemli bir aşamaya ulaştık.”

Projelerin ortak noktasının eğitim ve araştırmada sürdürülebilir bir altyapı oluşturmak olduğunu ifade eden Gündüz, şunları kaydetti:

“Bu yatırımları birbirinden bağımsız projeler olarak görmüyoruz. Bir tarafta öğrencilerimizin temel klinik becerilerini geliştirecek modern bir fantom laboratuvarı, diğer tarafta yapay zekâ ve haptik teknolojileri eğitimimize dahil edecek yeni nesil bir simülasyon altyapısı var. Micro-CT ile de bu yaklaşımı ileri bilimsel araştırma boyutuna taşıyoruz. Amacımız bugünün ihtiyacını karşılamanın ötesinde, önümüzdeki yıllarda da fakültemize ve üniversitemize değer üretecek kalıcı bir eğitim ve araştırma altyapısı bırakmak.”

Gündüz, Micro-CT yatırımının üniversite genelinde oluşturabileceği bilimsel kapasiteye de dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Micro-CT'yi yalnızca Diş Hekimliği Fakültesinin kullanacağı bir cihaz olarak değerlendirmiyoruz. Mühendislikten malzeme bilimlerine, biyomedikal araştırmalardan üretim teknolojilerine ve savunma sanayii ile ilişkili araştırmalara kadar uzanan geniş bir alanda kullanılabilecek bir altyapıdan söz ediyoruz. Hedefimiz yalnızca cihaz ve laboratuvar sahibi olmak değil; bu yatırımları nitelikli bilimsel üretime, güçlü projelere, disiplinler arası araştırmalara ve üniversite-sanayi iş birliklerine dönüştürmek.”

Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın’a teşekkür

Projelerin fikir aşamasından hayata geçirilmesine kadar üniversite yönetiminin desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Gündüz, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın’a ve Rektör Yardımcılarına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık bir buçuk yıllık görev süremiz içerisinde eğitim ve araştırma altyapımızı geliştirmek amacıyla ortaya koyduğumuz projelerin hayata geçirilmesinde üniversite yönetimimizin desteğini her zaman yanımızda hissettik. Projelerimize verdikleri destek, dış kaynakların üniversitemize kazandırılması konusundaki yaklaşımları ve öğrencilerimizin daha nitelikli eğitim koşullarına kavuşmasına gösterdikleri hassasiyet nedeniyle Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Fatma Aydın’a ve Rektör Yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bu yatırımları yalnızca fakültemizin değil, üniversitemizin geleceğine yapılan yatırımlar olarak