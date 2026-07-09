Oran Ailesi’nin desteğiyle Türkiye'nin ilk yapay zeka lisesi Batman'da açılıyor

Dünyanın yapay zeka devrimi, dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 süreçleriyle yeniden şekillendiği modern çağda, Batman eğitim ve teknoloji kulvarında adını zirveye taşıyacak tarihi bir adıma imza atıyor. Kentin çehresini değiştirecek küresel vizyona sahip büyük proje kapsamında; hayırsever Oran Ailesi’nin öncülüğünde ve Oran Polyester Anonim Şirketi’nin kurumsal desteğiyle, Türkiye’nin ilk ve tek Yapay Zeka ve Teknoloji Lisesi Batman'da yükseliyor. Bu stratejik hamle, kenti geleceğin eğitim teknolojileri alanında bölgesel bir çekim merkezine dönüştürme amacı taşıyor.

Sanayinin merkezinde imzalar atıldı

Geleceğin dahilerini yetiştirecek bu dev eğitim yatırımı için resmi süreç, kentin üretim ve istihdam kalbi olan Batman Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) başlatıldı. Batman Valisi Ekrem Canalp’in makamında gerçekleştirilen geniş katılımlı kabul ve protokol imza töreni, kamu, eğitim ve iş dünyasının üst düzey temsilcilerini bir araya getirdi.

Resmi törende; Batman Valisi Ekrem Canalp, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Arslan ile birlikte projeyi baştan sona fonlayan ve hayata geçirilmesine liderlik eden hayırsever iş insanları Mustafa Oran, Murat Oran, Fırat Oran ve Haşmet Akkuş hazır bulundu. İmzalanan protokolün ardından konuşan Vali Ekrem Canalp, kentin eğitim altyapısının güçlendirilmesine, modernizasyonuna ve öğrencilerin yüksek standartlarda eğitim almasına doğrudan hizmet edecek bu paha biçilemez katkı için Oran ailesine tüm Batman halkı adına derin teşekkürlerini iletti. Vali Canalp, bu tür nitelikli projelerin Batman'ın makus talihini kırarak geleceğe yön veren bir vizyon belgesi niteliği taşıdığının altını çizdi.

Gültepe'de 12 derslikli "İnovasyon Fabrikası" kurulacak

Batman’ın hızla gelişen modern yüzü Gültepe Mahallesi’nde inşa edilecek olan 12 derslikli bu özel lise, alışılagelmiş müfredatların ve klasik okul binalarının çok ötesinde bir mimari ve teknik donanımla kurgulanıyor. Eğitim camiasında şimdiden bir "inovasyon fabrikası" ve "teknoloji üssü" olarak nitelendirilen kurumsal yapı; öğrencilere sadece teorik bilgi sunmakla kalmayacak.

Lise bünyesinde kurulacak ileri düzey laboratuvarlarda bölge gençleri; robotik kodlama, algoritma geliştirme, veri analitiği, makine öğrenmesi, derin öğrenme ve siber güvenlik gibi en güncel alanlarda uygulamalı eğitim alma fırsatı yakalayacak. Böylece bölgedeki yetenekli gençler, henüz lise çağındayken küresel ölçekteki teknolojik gelişmelere yön verebilecek pratik donanıma ve entelektüel birikime sahip olacaklar.

Gençler küresel rekabette "Ben de varım" diyecek

Hayırsever iş insanı Mustafa Oran ve Oran Ailesinin milli eğitim vizyonuna sunduğu destek, genç kuşağın küresel rekabet ortamında güçlü birer aktör olarak yetişmesini hedefliyor. Projenin tamamlanıp eğitim-öğretim hayatına başlamasıyla birlikte, Batman'ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde teknolojik kalkınmanın lokomotifi olması ve gençlerin teknoloji dünyasında "ben de varım" diyerek öne çıkması planlanıyor. Hem Batman’ın yerel eğitim vizyonuna modern ve vizyoner bir soluk getirecek hem de Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi doğrultusundaki küresel hedeflerine çok güçlü ve stratejik bir taban desteği sunacak olan okulun inşaat çalışmalarına hızla başlanması bekleniyor.