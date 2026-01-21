ÖRAV Çevrim İçi Atölyeleri: Yıl boyu öğretmenlerle öğrenme yolculuğu

Garanti BBVA’nın kurucusu ve daimî destekçisi olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından düzenlenen ÖRAV Çevrim İçi Atölyeleri, bu yıl yeniden kapsamlı eğitimlerle öğretmenlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin dört bir yanından eğitimcilerin katılımına açık olan ve yıl boyunca devam edecek atölyelere başvurular 21 Ocak 2026 tarihinde açılacak.

Özenle hazırlanan atölye içerikleri; öğretmenlerin mesleki becerilerini güçlendirmenin yanı sıra kişisel gelişimlerini destekleyen, ilham veren ve deneyim paylaşımını merkeze alan bir yaklaşımla öne çıkıyor. Kapsayıcı eğitim ve öğrenmede evrensel tasarım, sosyal-duygusal öğrenme, iyi oluş ve mindfulness, iletişim ve koçluk becerileri, yaratıcı sanatlar ve hikâye anlatıcılığı, dijital araçlar ve yapay zekâ destekli öğretim uygulamaları, farklılaştırılmış ve aktif öğrenme yaklaşımları gibi geniş bir tematik yelpazede tasarlanan atölyeler, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarını zenginleştirmeyi ve mesleki yolculuklarını bütünsel bir bakış açısıyla desteklemeyi hedefliyor.

“Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenlere mekândan bağımsız, açık ve kapsayıcı bir öğrenme alanı sunuyoruz”

ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy, ÖRAV Çevrim İçi Atölyeleri’ne ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Öğretmenlerin gelişim olanaklarına eşit ve sürdürülebilir biçimde erişebilmesi, bugün eğitim ekosisteminin en kritik ihtiyaçlarından biri. Çevrim içi atölyelerimizle Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenlere mekândan bağımsız, açık ve kapsayıcı bir öğrenme alanı sunuyoruz. Amacımız; öğrenmeyi yıl geneline yayılan bir deneyime dönüştüren, öğretmenlerin mesleki ve kişisel yolculuklarını destekleyen güçlü bir ekosistem oluşturmak.”

Öğrenme ve paylaşma kültürünü odağına alan ÖRAV Çevrim İçi Atölyeleri, öğretmenlerin birbirlerinden ilham aldığı, bilgi ve deneyimlerini geliştirdiği bir buluşma alanı olarak konumlanıyor. Öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanını bir arada yaşamak isteyen tüm eğitimciler, bu eşsiz deneyimde yerlerini almaya davet ediliyor.