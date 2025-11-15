ORKASİFED’den gençlere ‘MentorX Connect’ atağı

Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED), 10-16 Kasım Uluslararası Girişimcilik Haftası çerçevesinde “Yarın Biziz” sloganı ile Mentorlük (İş Dünyasına Hazırlık ve Sosyal Girişimcilik) Programı düzenledi.

Aralık 2025 – Nisan 2026 tarihleri arasında Samsun ve Çorum illerinde uygulanacak program, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle, Hitit Üniversitesi, Çorum İş Kadınları Derneği, Samsun İş Kadınları Derneği, Samsun İş İnsanları Derneği ve Çorum Belediyesi İş ve Kariyer Merkezi paydaşlığında, Genç ORKASİFED tarafından yürütülecek.

ORKASİFED Başkanı Semrin Kaleli, program ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında “Biz, gençlere fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini göstermek istiyoruz. MentörX Connect, sadece bir eğitim programı değil, yeni nesil liderlik hareketidir. OKA ile protokol imza törenini tamamladığımız projemize menti başvuruları sürecini başlattık. Programa başvurmak isteyen mezun gençlerimiz ve üniversite öğrencilerimiz, detaylı bilgiye www.orkasifed.org.tr web sitemizden ve Çorum Belediyesi İş ve Kariyer Merkezinin www.cokis.com.tr den ulaşarak başvuru yapabilirler dedi.

MentorX Connect, Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED) tarafından tasarlanan yenilikçi bir mentorlük, eğitim ve sosyal girişimcilik programı olduğuna dikkat çeken Kaleli, “ Program ile, üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve genç girişimcileri; deneyimli profesyoneller ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya getirerek, bireysel gelişim, kariyer planlama ve toplumsal etki üretimi alanlarında bütüncül bir öğrenme deneyimi sunmayı hedefliyoruz. MentorX Connect, sadece bilgi aktarımına dayalı bir mentorlük modeli yerine, karşılıklı öğrenme, paylaşım ve iş birliği kültürünü merkezine alan bir yaklaşım benimsemekte. Bu yönüyle hem menteelerin kariyer yolculuklarını destekleyecek, hem de mentorlerin gençlerden yeni bakış açıları kazandığı “tersine mentorlük” anlayışını uygulayacak “ diye konuştu.