  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. ORKASİFED’den gençlere ‘MentorX Connect’ atağı
Takip Et

ORKASİFED’den gençlere ‘MentorX Connect’ atağı

ORKASİFED Uluslararası Girişimcilik Haftası çerçevesinde gençlere yönelik İş Dünyasına Hazırlık ve Sosyal Girişimcilik programı düzenledi. ORKASİFED Başkanı Semrin Kaleli,” Biz, gençlere fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini göstermek istiyoruz” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ORKASİFED’den gençlere ‘MentorX Connect’ atağı
Takip Et

Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED), 10-16 Kasım Uluslararası Girişimcilik Haftası çerçevesinde “Yarın Biziz” sloganı ile Mentorlük (İş Dünyasına Hazırlık ve Sosyal Girişimcilik) Programı düzenledi.

Aralık 2025 – Nisan 2026 tarihleri arasında Samsun ve Çorum illerinde uygulanacak program, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle, Hitit Üniversitesi, Çorum İş Kadınları Derneği, Samsun İş Kadınları Derneği, Samsun İş İnsanları Derneği ve Çorum Belediyesi İş ve Kariyer Merkezi paydaşlığında, Genç ORKASİFED tarafından yürütülecek.

ORKASİFED Başkanı Semrin Kaleli, program ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında “Biz, gençlere fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini göstermek istiyoruz. MentörX Connect, sadece bir eğitim programı değil, yeni nesil liderlik hareketidir. OKA ile protokol imza törenini tamamladığımız projemize menti başvuruları sürecini başlattık. Programa başvurmak isteyen mezun gençlerimiz ve üniversite öğrencilerimiz, detaylı bilgiye www.orkasifed.org.tr web sitemizden ve Çorum Belediyesi İş ve Kariyer Merkezinin www.cokis.com.tr den ulaşarak başvuru yapabilirler dedi.

MentorX Connect, Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED) tarafından tasarlanan yenilikçi bir mentorlük, eğitim ve sosyal girişimcilik programı olduğuna dikkat çeken Kaleli, “ Program ile, üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve genç girişimcileri; deneyimli profesyoneller ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya getirerek, bireysel gelişim, kariyer planlama ve toplumsal etki üretimi alanlarında bütüncül bir öğrenme deneyimi sunmayı hedefliyoruz. MentorX Connect, sadece bilgi aktarımına dayalı bir mentorlük modeli yerine, karşılıklı öğrenme, paylaşım ve iş birliği kültürünü merkezine alan bir yaklaşım benimsemekte. Bu yönüyle hem menteelerin kariyer yolculuklarını destekleyecek, hem de mentorlerin gençlerden yeni bakış açıları kazandığı “tersine mentorlük” anlayışını uygulayacak “ diye konuştu.

Eğitim
KYK ilk burs ücreti ne zaman yatacak? KYK toplu ödeme Ekim belli oldu mu?
KYK ilk burs ücreti ne zaman yatacak? KYK toplu ödeme Ekim belli oldu mu?
AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? AUZEF ara sınav (vize) sonuçları sorgulama ekranı
AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? AUZEF ara sınav (vize) sonuçları sorgulama ekranı
2026 DUS ne zaman? ÖSYM DUS sınav takvimi... Her şey değişti!
2026 DUS ne zaman? ÖSYM DUS sınav takvimi... Her şey değişti!
MSÜ sınav tarihleri 2026 | Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ne zaman?
MSÜ sınav tarihleri 2026 | Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ne zaman?
YKS başvuru ne zaman? ÖSYM açıkladı... 2026 TYT, AYT, YDT Üniversite sınavı hangi tarihte yapılacak?
YKS başvuru ne zaman? ÖSYM açıkladı... 2026 TYT, AYT, YDT Üniversite sınavı hangi tarihte yapılacak?
ÖSYM 2026 yılı sınav takvimi açıklandı! YKS tarihi belli oldu
2026 yılı sınav takvimi açıklandı: YKS tarihi belli oldu