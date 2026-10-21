Ortak yazılı sınavlar kılavuzu yayımlandı mı? Ortak yazılı sınav sistemi meb.gov.tr

Ortak yazılı sınavlar kılavuzu yayımlandı mı? sorusu, öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin ortak yazılı sınav sistemi, özellikle 5, 6 ve 7. sınıflar ile 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Sınav kılavuzuna ilişkin gelişmeler ve merak edilen ayrıntılar, MEB’in resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden takip ediliyor. Peki, kılavuz yayımlandı mı ve detaylara nasıl ulaşılır? Detayları haberimizde derledik…

ORTAK YAZILI SINAVLAR KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak Ortak Yazılı Sınav Sistemi’ne ilişkin uygulama kılavuzunu yayımladı. Yeni kılavuzda, ortak yazılı sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine yönelik süreçlere ilişkin bilgilere yer verildi. Düzenlemeyle birlikte okullarda gerçekleştirilen yazılı sınavlara ilişkin uygulamaların belirlenen esaslar doğrultusunda yürütülmesi hedefleniyor. Öğretmenlerin sınav süreçlerinde yararlanabileceği kılavuzun, ölçme ve değerlendirme uygulamalarında ortak bir yaklaşımın benimsenmesine katkı sağlaması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler de sınavlara ilişkin açıklamaları takip ederek hazırlık sürecini daha bilinçli planlayabilecek. Bakanlığın yayımladığı kılavuzun ayrıntılarının incelenmesi, yeni uygulama esaslarının doğru anlaşılması açısından önem taşıyor. Sınav tarihleri ve derslere ilişkin güncel duyuruların ise Millî Eğitim Bakanlığının resmî iletişim kanallarından takip edilmesi gerekiyor.

ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ MEB.GOV.TR

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak Ortak Yazılı Sınav Sistemi’nin uygulama kılavuzunu yayımladı. Yeni sistem, resmî ve özel okullarda ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıfları kapsıyor.

Türkçe, matematik, fen bilimleri, İngilizce ve sosyal bilgiler gibi derslerin yanı sıra lise düzeyinde fizik, kimya, biyoloji, tarih ve coğrafya gibi branşlar da uygulamaya dâhil ediliyor. Sistemin amacı, sınav hazırlama ve değerlendirme süreçlerinde ortak standartlar oluşturmak ve öğrencilerin öğrenme durumlarını ayrıntılı biçimde analiz etmek.

Kılavuzu incelemek isteyenler, meb.gov.tr adresindeki ilgili duyuruya girerek uygulama kılavuzu bağlantısına tıklayıp belgeyi indirebiliyor. Sistem, 26 Ekim 2026’dan itibaren kullanılacak.