Ortalama kazancı en düşük 10 meslek ; Gençler bu bölümleri çok tercih ediyor.

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Üniversite tercihi yapmaya hazırlanan adaylar için meslek seçiminde dikkat etmesi gereken önemli bir nokta var. Uzmanlar, popüler kültürün ve yüksek kazanç algısının öğrencileri yanıltabileceğine dikkat çekiyor.

Mezuniyet sonrası sunulan imkanların ilk bakışta cazip görünebileceğini belirten temsilciler; sektördeki gerçek çalışma koşulları, vardiya saatleri, fiziksel iş yükü ve ek uzmanlık süreçlerinin mutlaka hesaba katılması gerektiğini vurguluyor.

Sadece sektörün genel cazibesine veya hızlı istihdam olanaklarına odaklanmanın uzun vadede hayal kırıklığı yaratabileceği ifade edilirken, kariyer planlamasında proje bazlı gelirler ile düzenli maaşlar arasındaki farkın doğru analiz edilmesi tavsiye ediliyor.

Geleceğini şekillendirecek adayların, tercih döneminde başlangıç pozisyonlarını, staj imkanlarını ve mesleki gelişim süreçlerini detaylıca araştırmaları öneriliyor.

Eğitim Danışmanı İsmail Koç’a göre ortalama kazancı düşük olan meslek grupları şöyle:

1. BESLENME VE DİYETETİK

Hastane, beslenme danışmanlığı ve toplu beslenme hizmetleri gibi farklı çalışma yolları bulunuyor. Ancak ücretli bir diyetisyenin maaşıyla kendi danışan kitlesini oluşturmuş bir diyetisyenin geliri aynı şekilde değerlendirilemez. Tercih öncesinde özellikle yeni mezunlara sunulan ücretleri ve danışmanlık işinin giderlerini araştırmak gerekir.

2. PSİKOLOJİ

Psikoloji diplomasını doğrudan yüksek danışmanlık geliriyle eşleştirmek yanıltıcıdır. Lisans mezuniyeti ile klinik alanda uzmanlaşma farklı eğitim aşamalarıdır. Bu bölümü düşünen öğrenciler, hedefledikleri çalışma alanına ulaşmak için gereken ek eğitimi, süreyi ve maliyeti de planlamalıdır.

3. FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Hastane, rehabilitasyon merkezi ve farklı sağlık kuruluşlarındaki çalışma seçenekleri, tek bir maaş düzeyi anlamına gelmez. Bölümü değerlendirirken ücretin yanında günlük hasta yoğunluğu, seans düzeni ve fiziksel iş yükü de sorulmalıdır. Deneyimli bir fizyoterapistin kazancını yeni mezunun başlangıç koşullarıyla karıştırmamak gerekir.

4. ODYOLOJİ

İşitme ve denge alanında eğitim veren bu bölümde, çalışılacak kurumun ve görevin niteliği önem taşır. Tercih yaparken yalnızca "sağlık bölümü" olmasına güvenmek yerine hastane ve işitme merkezlerindeki ilanlar incelenmelidir. Sunulan ücretin sabit maaş mı, prim içeren bir ödeme mi olduğu da araştırılmalıdır.

5. ERGOTERAPİ

Bireylerin günlük yaşama katılımını ve bağımsızlığını desteklemeye odaklanır. Bölümün toplumsal ihtiyaca cevap vermesi, her iş teklifinin yüksek ücretli olacağı anlamına gelmez. Öğrenciler, çalışmak istedikleri şehirdeki kurumları, görev tanımlarını ve mesleki gelişim olanaklarını önceden incelemelidir.

6. DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ

İş bulma hızıyla kazanç düzeyinin farklı göstergeler olduğuna dikkat çeken bir örnektir. Bu nedenle bölümü yalnızca "hızlı iş bulunuyor" bilgisiyle değerlendirmemek gerekir. İş tekliflerinde aylık ücretin yanında seans sayısı, çalışma günleri ve ödeme modeline de bakılmalıdır.

7. ÇOCUK GELİŞİMİ

Bu listede dört yıllık lisans programı ele alınıyor; iki yıllık programla karıştırılmamalıdır. Çalışılabilecek kurumların görev ve ücret koşulları ayrı ayrı araştırılmalıdır. Ayrıca çocuk gelişimi mezuniyetinin, okul öncesi öğretmenliğiyle aynı diploma ve istihdam yolunu sunmadığı bilinmelidir.

8. İÇ MİMARLIK

Bir projeden elde edilen yüksek gelir, bütün mezunların düzenli aylık kazancını göstermez. Ücretli ofis çalışanıyla kendi müşteri çevresini kurmuş bir iç mimarın ekonomik koşulları farklıdır. Bölümü düşünen öğrenciler; portföy oluşturmayı, stajı, tasarım programlarını ve müşteri ilişkilerini kariyer planlarının parçası olarak değerlendirmelidir.

9. GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

Popüler şeflerin görünürlüğü, mezunların tamamının başlangıç koşullarını yansıtmaz. Tercih öncesinde mutfakta çalışmanın günlük düzeni, vardiyalar, hafta sonu mesaisi ve başlangıç pozisyonları öğrenilmelidir. Maaşı değerlendirirken çalışma süresiyle birlikte düşünmek özellikle önemlidir.

10. RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA

Sektörde görünür olmakla düzenli gelir elde etmek aynı şey değildir. Bir işin proje başına kazancı ile yıl boyunca sağladığı toplam gelir ayrı değerlendirilmelidir. Öğrenciler; portföy, staj ve teknik becerilerin yanında sözleşme koşullarını ve iş sürekliliğini de araştırmalıdır.

Derleme: ekonomim.com