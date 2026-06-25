ÖSYM 6 maddeyle açıkladı: Sınava saniyelerle geç kalan adaylar neden sınava alınmıyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) kapıların kapanmasının ardından saniyelerle geç kalan adayların sınava alınmaması, bu yıl da “15 dakika kuralı” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Sınav binalarına girişin sınavdan 15 dakika önce sona ermesi uygulaması, bazı adayların mağduriyet yaşadığı gerekçesiyle kamuoyunda eleştirilmeye devam ediyor.

Geçmiş yıllarda Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kuralın esnetilmesi için yedek veya alternatif salonlarda geç kalanlara imkan tanınması yönünde öneri sunmuştu. Buna karşın, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yapılan öneriye olumlu yaklaşmıyor ve uygulamanın değiştirilmesinin güvenlik ve adalet açısından sakıncalı olduğunu savunuyor.

Sınav güvenliği gerekçesi öne çıktı

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, ÖSYM, sınav binası kapılarının neden sınavdan 15 dakika önce kapatıldığına ilişkin gerekçelerini altı başlıkta topladı. Buna göre; sınav güvenliğini, sınav sorularının gizliliğini ve sınavın adil koşullarda gerçekleşmesini riske atacak herhangi bir gevşemeye gidilemeyeceği vurgulandı.

Söz konusu kural kapsamında, sınav binası girişleri sınav saatinden tam 15 dakika önce sona erdiriliyor ve bu süreden sonra herhangi bir gerekçeyle gelen adaylar binaya alınmıyor. Yetkililer, bu uygulamanın istisnasız ve ülke genelinde eşit şekilde hayata geçirildiğini belirtiyor.

Geç Gelen Adaylara Esneklik Sınav Bütünlüğünü Zedeler

ÖSYM'nin üzerinde durduğu en önemli hususlardan biri, sınav sırasında içeride ve dışarıda olanların kontrol altında tutulabilmesi. Geç kalan adaylara esneklik tanınmasının, sınavın bütünlüğü ve adaylar arası eşitlik açısından tehdit oluşturabileceği kaydediliyor. Ayrıca aday yoğunluğunun fazla olduğu büyük sınav merkezlerinde, zamanlama esnekliğinin uygulamada ciddi aksaklıklara yol açacağı değerlendirmesi yapılıyor.

Bir diğer neden ise, sınav salonlarının kapatıldığı andan itibaren yapılan son kontrollerin ve güvenlik önlemlerinin aksamaması gerekliliği. Yetkililer, olası kopya, bilgi sızdırma veya güvenlik zaafının önlenmesini amaçladıklarını ifade ediyor.

Uygulama değişmeyecek

Kamuoyunda ise, sınav günlerinde trafik, toplu taşıma aksaklıkları ya da kişisel nedenler yüzünden 15 dakika kuralına takılan adayların yaşadığı mağduriyetlerin her yıl gözler önüne serildiği tartışılıyor. Buna rağmen kuralın değişmeyeceği, ÖSYM'nin sınavın güvenliği ve sağlıklı yürütülmesi için uygulamada kararlı olacağı belirtiliyor.