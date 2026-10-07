ÖSYM duyurdu: ALES başvuruları başladı
ÖSYM tarafından 29 Kasım'da yapılması planlanan ALES/3'e başvurular başladı. Başvurular 15 Ekim'e kadar yapılabilecek.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/3) başvuruları başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın sitesinde sınava ilişkin açıklama yapıldı.
Duyuruya göre, 29 Kasım'da uygulanacak sınava başvurular 15 Ekim'e kadar sürecek.
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.