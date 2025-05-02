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ÖSYM duyurdu: ALES sonuçları açıklandı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfası üzerinden görüntülenebilecek.

Haber Merkezi
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ÖSYM duyurdu: ALES sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 

ÖSYM'den yapılan açıklamada "13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi. 

ÖSYM'nin sonuç sisteminden erişilebilecek

Adaylar, sınav sonuçlarına  ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. 

2025-ALES/1 cevap kâğıtları ve aday cevapları erişime açıldı

ÖSYM, yaptığı açıklamada "ALES/1 adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır." denildi. 

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