ÖSYM duyurdu: e-YDS İngilizce başvuruları başladı

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ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, e-YDS 2026/10 İngilizce sınavı 26 Eylül’de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav uygulama binalarında gerçekleştirilecek.

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesine göre Ankara'da 4 bin 430, İstanbul'da 455, İzmir'de 120 ve Adana'da 316 kontenjanla sınırlı olacak.

Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek, kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacak. Sınav başvuruları 17 Eylül'e kadar ÖSYM'nin "sanalpos.osym.gov.tr" sitesinden yapılabilecek.