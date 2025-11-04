  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. ÖSYM duyurdu: Eczacılık sınavlarının sonuçları açıklandı
Takip Et

ÖSYM duyurdu: Eczacılık sınavlarının sonuçları açıklandı

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-EUS) ile Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Eczacılık) sonuçları açıklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ÖSYM duyurdu: Eczacılık sınavlarının sonuçları açıklandı
Takip Et

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-EUS) ile yurt dışı eczacılık diplomalarına yönelik Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Eczacılık) sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 11 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınavlara ilişkin değerlendirme sürecinin tamamlandığını ve sonuçların erişime açıldığını duyurdu.

Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

YÖK'ten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hakkındaki iddialara ilişkin açıklamaYÖK'ten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hakkındaki iddialara ilişkin açıklamaGündem

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: MHP İmralı Heyeti'ne katılmaya hazırMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Biz Cumhur İttifakı'yız, sorunları çözerizGündem

 

 

Eğitim
DaçkaBots Robot Kulübü öğrencileri STEAM ile uluslararası turnuvalara hazırlanıyor
DaçkaBots Robot Kulübü öğrencileri STEAM ile uluslararası turnuvalara hazırlanıyor
2025 – 2026 KYK burs başvuruları sonuçlandı mı? KYK burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?
2025 – 2026 KYK burs başvuruları sonuçlandı mı? KYK burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
KYK burs kredi sonuçları açıklandı mı? GSB 2025-2026 KYK burs sonuçları ne zaman, nereden açıklanır?
KYK burs kredi sonuçları için heyecan dorukta
VGM burs başvuruları açıklandı mı? 2025 2026 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
VGM burs sonuçlarında geri sayım başladı
2025 Kasım ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman ara tatil yapacak?
2025 Kasım ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman ara tatil yapacak?