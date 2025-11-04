ÖSYM duyurdu: Eczacılık sınavlarının sonuçları açıklandı
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-EUS) ile yurt dışı eczacılık diplomalarına yönelik Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Eczacılık) sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 11 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınavlara ilişkin değerlendirme sürecinin tamamlandığını ve sonuçların erişime açıldığını duyurdu.
Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.