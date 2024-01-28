Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) ne zaman yapılacak?

ÖGG sınavı ne zaman?

Türkiye'de özel güvenlik sektöründe faaliyet gösterenler ve güvenlik alanında eğitim almayı planlayan bireyler için önemli bir tarih olan Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınav tarihleri açıklandı. Buna göre, 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 24 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav hakkında

Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecek. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyecekler.



Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacak. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacak. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacak. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.