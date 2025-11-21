  1. Ekonomim
Özel Güvenlik Sınav soruları Kasım 2025! ÖGG 112 Temel Eğitim A-B kitapçık konusu araştırılıyor. Sınava katılmak isteyen adaylar çıkmış sorular üzerinden çalışıyor.

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce aday, 2025 yılının Kasım ayında yapılan Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitim Sınavı’nı geride bıraktı. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sınav, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapıldı. Sınavın ardından adaylar, soruların zorluk düzeyi ve sonuçların açıklanma tarihi konusunda yoğun bir merak içinde bekleyişini sürdürüyor.

ÖGG 112 TEMEL EĞİTİM A-B KİTAPÇIK

Özel güvenlik sektörüne her yıl artan ilgi, sınavlara olan talebin de yükselmesine neden oluyor. Kamu kurumlarından özel şirketlere, hastanelerden AVM’lere kadar geniş bir alanda görev yapan özel güvenlik personeli, Türkiye’nin güvenlik altyapısının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kasım 2025 sınavının ardından gözler şimdi açıklanacak sonuçlara çevrilmiş durumda.

 
