Özel okul ücretleri rekor seviyeye ulaştı: Yıllık 2,5 milyon TL’yi aştı

Çocuklarının eğitimi için özel okul tercih etmeyi planlayan aileler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kayıt takvimine odaklandı. Türkiye’nin en yüksek ücretli liseleri arasında yer alan bazı eğitim kurumlarında yıllık öğrenim ücretlerinin 2,5 milyon TL’nin üzerine çıktığı belirtildi. Bununla beraber yatakhane, yemek ve diğer ek giderlerin de dahil edilmesiyle birlikte toplam maliyetin yaklaşık 3 milyon TL seviyesine ulaştığı ifade ediliyor.

Özellikle büyük şehirlerdeki okullarda kayıt hareketliliği artarken, veliler hem eğitim kalitesini hem de maliyetleri karşılaştırarak en uygun seçeneği belirlemeye çalışıyor.

2026 Özel Okul Ücretleri şu şekilde;

British International School fiyatları

Okulun yıllık eğitim ücretinin 52 bin 500 dolar. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 2 milyon 751 bin TL seviyesine karşılık geliyor.

Robert Koleji fiyatları

- Hazırlık sınıfı: 1.728.900 TL (2025)

- 7 gün yatılı ve yemekli ek ücreti: 1.600.000 TL – 1.950.000 TL (Taksitli, yıllık) (2026 verileridir)

İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesi fiyatları (2025)

- 1.290.000 TL

- Artı yüzde 10 KDV ücreti

Alman Lisesi Fiyatları (2025)

1.395.000 TL

9 Taksitli Ücret Toplam: 1.500.000,00 TL

Üsküdar Amerikan Lisesi fiyatları (2025)

- 1.395.000,00 TL

- Taksitli Toplam: 1,395,000.00 TL

Tarsus Amerikan Koleji fiyatları (2025)

- 1.104.000 TL

- 7 gün yatılı ücreti: 405.861 TL

İzmir Amerikan Koleji fiyatları (2025)

- 1.162.500,00 TL (KDV Dahil Peşin Ödeme)

İstanbul Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi fiyatları (2025)

- 1.116.250 TL (KDV Dahil Peşin Ödeme)

Saint-Michel Fransız Lisesi fiyatları (2025)

- 1.045.000 TL

- 9. sınıflar yüzde 10 KDV dahil 1.100.000,00 TL

Sainte Pulchérie Fransız Lisesi fiyatları (2025)

- 1.045.000 TL

- 9. sınıf ücret + KDV 1.000.000 TL

İtalyan Lisesi fiyatları (2025)

- 550.000 TL

Kolejlerin 2026 fiyatları şu şekilde;

Bahçeşehir Koleji fiyatı

Bahçeşehir Koleji İlkokulu ücretleri 419.000 TL ila 539.600 TL (taksitli) arasında değişiyor.

Bilfen Koleji fiyatı

Bilfen Koleji İlkokulu ücretleri ortalama 1.221.500 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bilfen Koleji Ortaokul ücretleri ise ortalama 1015.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan yemek ücretinin de 225.000TL + KDV olduğu belirtiliyor.

Doğa Koleji fiyatı

Fiyatların ilkokul seviyesinde 310.000 TL – 410.000 TL arasında olması bekleniyor. Ortaokulda ise bu fiyatın 340.000 TL – 450.000 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

MEV İstanbul Okulları fiyatı

Fiyatların 683.020 TL'den başlayıp 756.201 TL'ye kadar çıktığı belirtiliyor.

Fiyatları etkileyen faktörler neler?

Özel okullarda fiyatları belirleyen birçok etken bulunuyor. Kampüs olanakları bu unsurların başında gelirken; havuz, spor salonu ve sanat atölyeleri gibi imkanlara sahip okulların ücretleri daha yüksek olabiliyor. Eğitim dili de fiyatlandırmada önemli rol oynuyor. Türkçe, İngilizce ya da çift dilli eğitim seçenekleri maliyetleri doğrudan etkiliyor.

Uluslararası akreditasyonlara sahip okulların ücretleri, sundukları standartlar nedeniyle genellikle daha yüksek seviyelerde yer alıyor. Servis ve yemek hizmetlerinin ücretlere dahil olup olmaması da toplam maliyeti belirleyen bir diğer faktör olarak öne çıkıyor. Öte yandan öğretmen kadrosunun niteliği, deneyimi ve akademik donanımı da özel okul fiyatlarını etkileyen temel unsurlar arasında bulunuyor.

Ücretlerin dışında ek maliyetler nelerdir;

Okul ücretlerinin yanı sıra velileri ek maliyetler de bekliyor. Servis, yemek ve kırtasiye gibi harcamalar, özel okul bütçesine önemli bir yük getiriyor. 2026 yılı itibarıyla yemek ücretlerinin 150 bin ile 220 bin TL arasında değişmesi beklenirken, servis, okul kıyafeti ve kırtasiye giderlerinin ise genellikle eğitim ücretine dahil olmadığı belirtiliyor.

Bu ek kalemlerin devreye girmesiyle birlikte toplam maliyetin yüzde 30 ila 40 oranında artabileceği ifade ediliyor. Bu durum, özel okul tercihi yapacak ailelerin bütçe planlamasını daha da kritik hale getiriyor.