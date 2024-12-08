  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. Paylaşımı tepki çekmişti! Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü görevden uzaklaştırıldı
Takip Et

Paylaşımı tepki çekmişti! Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü görevden uzaklaştırıldı

Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı Halep'ten gelenler geri dönüyor. Artık Selanik'ten gelenler de geri dönsün" paylaşımının ardından görevinden uzaklaştırıldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Paylaşımı tepki çekmişti! Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü görevden uzaklaştırıldı
Takip Et

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, "Soruşturmanın selameti için Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat görevden uzaklaştırıldığını" belirtti.

Gerekli idari soruşturma başlatıldı

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, AA muhabirine, "Bolat'ın paylaşımından sonra gerekli idari soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın selameti için Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat görevden uzaklaştırıldı. Başlatılan soruşturma devam ediyor." dedi.

"Artık Selanik'ten gelenler de geri dönsün"

Yusuf Evliyaoğlu, X sosyal medya hesabından "Halep'ten gelenler geri dönüyor. Artık Selanik'ten gelenler de geri dönsün" şeklinde paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımı Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat da X sosyal medya hesabından paylaştı.

"Tüm kamuoyundan özür diler helallik isterim"

Bolat daha sonra yaptığı paylaşımda "Sosyal medyada gezinirken sehven bir paylaşimım olduğunu farkettim ve hemen sildim. Tüm kamuoyundan özür diler helallik isterim." dedi. 

 

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sürpriz gelişmelere hazır olunİslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sürpriz gelişmelere hazır olunEkonomi
Davutoğlu: Beni bitirmek isteyenlere çok kötü bir haberim var!Davutoğlu: Beni bitirmek isteyenlere çok kötü bir haberim var!Gündem

 

Eğitim
MEB'den okul formalarına yeni kurallar: Serbest kıyafet uygulaması sona erdi
MEB'den okul formasına yeni kural: Serbest kıyafet uygulaması bitti
Gençler isyanda: Üniversite mezunu arttıkça maaşlar düşüyor
GENÇLER İSYANDA
Sabancı Üniversitesi “Liseliler Arası Duyarlıyım” programının kazananları belli oldu
Sabancı Üniversitesi “Liseliler Arası Duyarlıyım” programının kazananları belli oldu
SON DAKİKA... ALES sonuçları açıklandı
ALES sonuçları açıklandı
Farklılıkların yeşermesine imkan tanıyacak bir eğitim sistem ne ihtiyaç var
Farklılıkların yeşermesine imkan tanıyacak bir eğitim sistem ne ihtiyaç var
Özel okul ücretleri fırladı, anaokulu ücreti neredeyse 1 milyonu buldu
Anaokulu ücret 1 milyona dayandı