Paylaşımı tepki çekmişti! Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü görevden uzaklaştırıldı

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, "Soruşturmanın selameti için Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat görevden uzaklaştırıldığını" belirtti.

Gerekli idari soruşturma başlatıldı

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, AA muhabirine, "Bolat'ın paylaşımından sonra gerekli idari soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın selameti için Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat görevden uzaklaştırıldı. Başlatılan soruşturma devam ediyor." dedi.

"Artık Selanik'ten gelenler de geri dönsün"

Yusuf Evliyaoğlu, X sosyal medya hesabından "Halep'ten gelenler geri dönüyor. Artık Selanik'ten gelenler de geri dönsün" şeklinde paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımı Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat da X sosyal medya hesabından paylaştı.

"Tüm kamuoyundan özür diler helallik isterim"

Bolat daha sonra yaptığı paylaşımda "Sosyal medyada gezinirken sehven bir paylaşimım olduğunu farkettim ve hemen sildim. Tüm kamuoyundan özür diler helallik isterim." dedi.