Polis Akademisi öğretim elemanı alımı sınav sonuçları açıklandı!

PMYO-POMEM Müdürlükleri’ne İngilizce Alanında Öğretim Görevlisi ihtiyacı doğrultusunda ilan edilen kadrolar için yapılan mülakat sınavı sonrası beklenen açıklama geldi. İşte merak edilen tüm detaylar haberin devamında...

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başkanlığımız ve bağlı eğitim birimlerimizin öğretim elemanı ihtiyaçları doğrultusunda açıktan veya naklen atanmak üzere öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımına ilişkin ilan edilen kadrolara başvuruları uygun değerlendirilerek sınava girmeye hak kazanan adaylara yönelik yapılan giriş sınavı sonuçları açıklanmıştır." ifadeleri yer aldı. Adaylar, e-Devlet şifresi ve T.C kimlik numaraları ile sonuçlarını öğrenebilecekler.