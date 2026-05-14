Prof. Dr. Mantar: Üniversiteler teknoloji geliştiren, sektörlere yön veren kurumlar olmak zorunda

ADEM ADIGÜZEL / KOCAELİ

GTÜ’de 7/24 yaşayan kampüs modeli oluşturduklarını belirten Mantar, Avrasya’nın en kapsamlı deprem laboratuvarlarından birinin de üniversite bünyesinde kurulacağını söyledi.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda Gebze Teknik Üniversitesi’nin eğitimden yapay zekâya, deprem çalışmalarından sanayi iş birliklerine kadar birçok alandaki projelerini anlattı. Üniversitelerin yalnızca akademik bilgi veren kurumlar olmadığını vurgulayan Mantar, “Üniversiteler artık sadece eğitim veren yerler değil. Bilgi üreten, teknoloji geliştiren, sektöre yön veren ve toplumun içinde olan yapılar olmak zorunda” dedi.

"Kampüslerimiz 7 gün 24 saat yaşayan alanlar olmalı"

Amerika’daki üniversite deneyimlerinden örnekler veren Mantar, kampüs yaşamının canlı tutulmasının önemine dikkat çekerek, “Amerika’da gördüğümüz en önemli şeylerden biri kampüslerin 7 gün 24 saat yaşayan alanlar olmasıydı. Araştırma görevlisiyle, öğrencisiyle, hocasıyla sürekli yaşayan bir yapı vardı. Bunun için kampüste yurtların, sosyal alanların ve insanların vakit geçirebileceği mekânların olması gerekiyor. Biz de GTÜ’de bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Öğrenci gece saat 10’da da gelip çorbasını içebilmeli, oturup çalışabilmeli” ifadelerini kullandı.

"Yerel yönetimlerle ortak çalışmalar yürütüyoruz"

GTÜ’nün yerel yönetimlerle ortak çalışmalar yürüttüğünü belirten Mantar, “Kampüs içerisindeki bazı sosyal alanları belediyelerimizin şirketleri işletiyor. Zeytinliklerimizin bakımını Darıca Belediyesi yürütüyor. Belediyelerle ulaşım konusunda da aktif şekilde çalışıyoruz. Kampüs yollarımızın bir kısmı akıllı sistemlerle donatılıyor. Çayırova Belediyesi ile Avrupa Birliği projeleri yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.