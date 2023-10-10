Puduhepa serisinin Halide Edip Adıvar bebeği tanıtıldı

Sosyal girişimci Renan Tan Tavukçuoğlu’nun, dar gelirli kız öğrencilere katkı veren TOÇEV’e (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) destek olma amacını da taşıyan Puduhepa ve Kızkardeşleri projesinin 5. Bebeği Halide Edip Adıvar oldu. Renan Tan Tavukçuoğlu tarafından başlatılan ve adını Hitit’lerin barış kraliçesi Puduhepa’dan alan kitap, bebek, kitap ayracı, rozet gibi objelerle birlikte sunulan paketten elde edilen gelir kız çocukların eğitimi için TOÇEV’e aktarılıyor. Puduhepa ve Kız Kardeşleri projesinde, Anadolu’da yaşamış kadınlar, çocuklara ilham olması amacıyla sunuluyor. Serinin 5. Bebeği Halide Edip Adıvar’dan önce, Barış Kraliçesi Puduhepa, Oyuncu Gülriz Sururi, Botanikçi Prof. Dr. Asuman Baytop, NASA’da çalışan ilk Türk bilim kadını Dilhan Ege Eryurt konu edilmişti.

Halide Edip Adıvar ilham bebeği Ankara’da tanıtıldı

Kurtuluş Savaşı Kahramanı Halide Edip Adıvar’ın ilham bebeği, Cumhuriyet’in 100. Yılı nedeniyle Ankara’da tanıtıldı. Etkinlik kapsamında Halide Edip Adıvar bebeği Anıtkabir’de de görüntülendi. Etkinliğe Puduhepa ve Kız Kardeşleri kurucusu Renan Tan Tavukçuoğlu, TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun, Puduhepa isim annelerinden Banu Tozluyurt, kıyafetlerin dikimi ve el işçiliğini gerçekleştiren Nevruz Köyü Kadınları Kooperatifi temsilcileri de katıldı. Renan Tan Tavukçuoğlu etkinlikteki konuşmasında, “Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak tasarlanan Puduhepa ve Kız Kardeşleri Projesinin 5.Bebeği Halide Edip Adıvar’ı sizlerle buluşturmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100.yılında Türk kadınının gücünün, cesaretinin, zekasının ve başarabileceklerinin en güzel örneği olan Halide Edip Adıvar’ı Puduhepa ve Kız Kardeşleri’nin 5. Bebeği olarak ilk kez Ata’mızın huzurunda yeniden sizlerle buluşturuyoruz” dedi.

Halide Edip Adıvar’ın kitabının yazımı ve çizimi Demet Kılıç tarafından gerçekleştirildi. Bebeğin ise Fırat Neziroğlu tarafından tasarlanan kıyafetinin Nevruz Köyü Kadın Kooperatifi tarafından dikildiği, bebeğin de Antakya’daki depremzede kadınların da proje kapsamında istihdam edildiği kaydedildi. Proje ile 5 yılda TOÇEV bünyesindeki 155 kız çocuğun eğitimine katkı verildiği ve 100’e yakın kadına istihdam sağlandığı belirtildi.