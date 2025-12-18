Reeder’la Kızlar Kodlar Projesi 4. yılına girdi

Reeder, teknoloji, çevre ve sosyal alanlara yönelik çalışmalarını geliştirmeye ve ileri taşımaya devam ediyor. Çalışan sayısı 1000’i geçen Reeder toplumda, kadının kalkınmadaki rolü hakkında farkındalık oluşturmayı ve bunu yaygınlaştırmayı bir amaç edinerek kadın çalışan oranını %55’e yükseltti. Reeder bu yaklaşımı toplumda da yaygınlaştırmak hedefiyle T.C. Mili Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile hayata geçirdiği “Kızlar Kodlar” projesi kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Liseleri’nde öğrenim gören binlerce kız öğrenciye, mesleklerinde yazılım kullanma becerilerini arttırmak amacıyla kodlama eğitimleri sağlıyor. Kız öğrencileri geleceğin başarılı kadın yazılımcıları, mühendisleri ve bilim insanları olmaları için destekleyen proje 4. yılına başladı.

3 yılda, Türkiye’nin 15 ilinde, 135 okulda 12.731 öğrenciye ulaşıldı

Reeder’la Kızlar Kodlar Projesi, uygulamaya geçtiği ilk günden bu yana İstanbul, Manisa, Samsun, Gaziantep, Mersin, Mardin, Diyarbakır, Eskişehir, Balıkesir, Denizli, Konya, Trabzon, Van, Kocaeli ve Sivas olmak üzere 15 ilde toplam 135 mesleki ve teknik Anadolu lisesine ulaştı. 12.731 öğrenci online eğitimlerden, 1.661 öğrenci ise eyüz yüze atölyelerden faydalandı. Atölyelere katılan öğrencilerin %86’sı yüz yüze eğitimi faydalı bulduğunu, %84’ü yazılım alanına ilgisinin arttığını belirtti.

Öğrenciler bu süreçte:

- Portal üzerinden 380.000 kez reelab.com.tr’yi ziyaret etti.

- 95.519 kez eğitim videosu izledi,

- Eğitim portalında 39.350 saat zaman geçirdi,

- Yüz yüze atölyelerde toplam 490 saat uygulamalı eğitim aldı.

4. yılın hedefi: daha fazla öğrenci, yeni iller, daha güçlü etki

Ulusal ve global ölçekte Proje ile 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında Antalya, Adana, Bursa, Çanakkale ve Kayseri’de 50 mesleki ve teknik Anadolu lisesine daha ulaşılacak. Böylece, daha fazla öğrencinin STEAM alanlarında yetkinlik kazanması; teknoloji, tasarım ve üretim odaklı becerilerin özellikle kız öğrenciler arasında yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Hem teori hem de uygulamalı eğitimlerini tamamlayan öğrenciler proje aşamaları sonucunda birer Maker haline gelerek, kendi kendine kodlama, tasarım yapma ve yazılım geliştirmeye yetkin bireyler halinde geldi. Çevrimiçi eğitimler ve uygulamalı atölyeleri tamamlayarak T.C. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı katılım belgelerini, gerçekleştirilen sertifika töreni ile Bakanlık ve Reeder yetkililerinden almaya hak kazanan kız öğrenciler; yüksek öğrenimlerine ve kariyer yolculuklarına yaşıtlarından bir adım önde başlayabilecekler.

Reeder Kurucu Ortağı Sezen Sungur Saral: Her çocuğun teknolojiye eşit erişim hakkı olduğuna inanıyoruz

Projenin üç yılda ulaştığı etkinin gurur verici olduğunu ifade eden Reeder Kurucu Ortağı Sezen Sungur Saral şu ifadeleri kullandı:

“Kızlar Kodlar projesi bizim için sadece bir eğitim programı değil; genç kızların kendi potansiyellerini keşfetmeleri için açılan bir kapı. Üç yılda 15 ilde 135 okulda online eğitimlerle 12.731, yüz yüze atölyelerle 1.661 öğrenciye ulaşmış olmak, bu kapının ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu bize çok net gösterdi. Çevrim içi eğitimlerde 95 binden fazla video izlenmesi, yüz yüze atölyelerde 490 saate ulaşan uygulamalı çalışmalar ve öğrencilerin tasarladığı prototipler, gençlerin öğrenme iştahını ve hayal gücünü her defasında yeniden ortaya koyuyor. Her ilerleme, her yeni proje, her özgüven kazanımı bize şunu hatırlatıyor: Doğru fırsat sunulduğunda gençler inanılmaz bir dönüşüm yaratıyor. Biz Reeder olarak bu dönüşümün bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. 4. yılımızda 5 yeni ilde çok daha fazla öğrenciye ulaşmak, 50 okulda daha kız çocuklarının teknolojiyle bağını güçlendirmek ve bu ülkenin geleceğini şekillendirecek genç kadınların yanında olmaya devam etmek için kararlıyız.”