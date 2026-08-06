Roketsan'dan BAİBÜ mezunlarına istihdam olanağı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nün (BAİBÜ) "2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet ve İzzet Baysal Vakfı Ödül Töreni", üniversitenin Gölköy yerleşkesindeki Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Görüntülü bağlandığı programda, okullarını dereceyle tamamlayan öğrencilere hitap eden İkinci, Roketsan olarak dereceye giren öğrencilere fırsat vermek istediklerini dile getirdi.

İkinci, "İhtiyaç duyduğumuz alanlarda istihdam etmek için insan kaynakları temsilcilerimiz kendileriyle temasa geçip inşallah mülakata alım sürecine dahil etmeye çalışacağız. Bu sürecin sonunda da başarılı olan, dereceye giren arkadaşlarımıza iş fırsatı vermeyi istiyoruz." diye konuştu.

BAİBÜ ile Roketsan işbirliğinde yapılacak bu çalışmayla öğrencilere fırsat yaratmayı amaçladıklarına değinen İkinci, şu an savunma sektöründeki büyük firmalara yeni mezunlar arasından çok büyük teveccüh olduğunu, binlerce başvuru yapıldığını kaydetti.

İkinci, BAİBÜ'de dereceye girmiş ve mühendislik alanında çalışacaklara mülakatlara alınma fırsatı sunulacağını aktararak, "Onlara, binlerce öğrenci arasından geçilecek sıkıntılı süreci kısa yoldan mülakatlara gidecek şekilde imkan sunmuş olacağız. Bu kendilerine verilmiş çok büyük bir şans. Değerlendirebilirlerse bundan sonraki profesyonel yaşantılarına Roketsan'da devam edebilecekleri bir fırsat açılıyor önlerinde." ifadelerini kullandı.

Mezun olan öğrencilere bundan sonraki yaşamları için tavsiyelerde bulunan İkinci, şöyle devam etti:

"Hayatınız boyunca çalışma ve üretme konusunda azim ve motivasyonunuzu kesinlikle yitirmemelisiniz çünkü Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Türkiye'nin en büyük varlığı bizi dinleyen genç kardeşlerimiz gibi yetiştirmiş olduğu kalifiye öğrenciler, mezunlar, mühendis adayları, idari konulardaki adaylar ve diğer bilimsel alanlarda yetiştirmiş olduğu öğrencilerin başarısı. Ülkemizin şu anda buna çok ihtiyacı var."

"Roketsan gibi kurumların dinamik, eğitimli ve azimli genç beyinlere ihtiyacı var"

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, İkinci'nin verdiği müjdenin mezunlar için çok kıymetli olduğunu dile getirerek, bu müjdenin sadece Mühendislik Fakültesi mezunlarını değil Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim ve İletişim Fakülteleri gibi sosyal ve temel bilimlerden mezunlar için de geçerli olduğunu bildirdi.

"Ülkemizin milli teknoloji hamlesi sadece teknik kadrolarla değil, iletişimi, yönetimi, eğitimi ve temel bilimleri güçlü geleceğin liderleriyle yükselecektir." diyen Yiğit, üniversite yönetimi olarak dereceye giren tüm mezunların listesini Roketsan yönetimine ileteceklerini kaydetti.

Yiğit, Türkiye'nin stratejik gücünü sırtlayan Roketsan gibi kurumların dinamik, eğitimli ve azimli genç beyinlere ihtiyacı olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün elinizde tuttuğunuz bu diplomalar, sadece birer başarı belgesi değil, yarın bu ülkenin bilimde, teknolojide, sanatta ve yönetimde yazacağı yeni destanların anahtarıdır. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi olarak sizleri, milli değerlerine bağlı, evrensel vizyona sahip ve insanlığa değer katan bireyler olarak uğurlamanın haklı gururunu yaşıyoruz."

İzzet Baysal Vakfı Başkan Vekili Fatih Yamaner de İzzet Baysal'ın, devlete karşılıksız armağan ettiği eserlerle, her yıl yaklaşık 300 öğrenciye verdiği bursla, akademik teşvik ve mezuniyet ödülleriyle, "Bir toplumun geleceği iyi yetişmiş insan gücüyle yükselir" mesajı verdiğini ifade etti.

Yamaner, dereceye giren ve okuldan mezun olan tüm öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında ve iş hayatlarında başarılar diledi.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı okul birincisi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Sezgin Yak, konuşmasının ardından BAİBÜ Yaş Kütüğü'ne adının bulunduğu plaketi çaktı.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Yiğit ve Yamaner, dereceye giren lisans ve ön lisans öğrencilerine plaket, diploma ve teşekkür belgelerini takdim etti.