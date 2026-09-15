Rönesans Eğitim Vakfı’nın 2026-2027 burs başvuruları başladı

Rönesans Eğitim Vakfı’nın (REV) 2026-2027 eğitim öğretim yılı Burs Programı başvuruları 15 Eylül’de başlıyor. Eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla yürütülen programdan yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında Vakfın çevrim içi başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Burs programı kapsamında destek almaya hak kazanan üniversite öğrencilerine ekim-haziran dönemini kapsayan toplam 9 ay boyunca burs ödemesi yapılıyor.

Bilginin üstünlüğüne olan inancıyla çalışmalarını sürdüren Rönesans Eğitim Vakfı; eğitimin farklı kademelerindeki çocukların ve gençlerin eğitim ve kişisel gelişimlerini destekleyen projeler hayata geçiriyor. Eğitimde fırsat eşitsizliklerinin azaltılmasına odaklanan Vakıf, burs ve eğitim programlarıyla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda daha eşitlikçi ve kapsayıcı bir geleceğe katkı sunmayı amaçlıyor.

Gençlere bursun ötesinde gelişim desteği

Bugüne kadar 15 bin öğrenciye burs sağlayan ve bursiyerlerinin yüzde 50’si kız öğrencilerden oluşan REV Burs Programı, maddi eğitim desteği sağlamanın yanı sıra, tasarlanan online eğitim platformu ve gönüllülük çalışmalarıyla, gençlerin kişisel gelişimlerini de destekleyecek şekilde çok yönlü fırsatlar sunuyor. Her yıl burs programına katılan yüzlerce genç, kişisel gelişimleri için farklı alanlarda online eğitimler alırken, yaptıkları gönüllülük çalışmaları ile içinde yaşadıkları topluma da sosyal fayda sağlıyor. Burs programı farklılıkları gözeten kapsayıcı yaklaşımıyla gençlerin kendilerini geliştirmelerine ve geleceğe daha güçlü hazırlanmalarına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Başvurular 15 Ekim’e kadar devam edecek

2026-2027 eğitim öğretim yılı REV Burs Programı’na başvurular 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Öğrenciler başvuru koşulları ve sürece ilişkin bilgilere basvuru.revakademi.org adresinden ulaşarak, başvurularını çevrim içi olarak tamamlayabilecek.