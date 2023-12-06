RUMELİSİAD Başkanı Alp: “Bursa’da işsizlik yok”

Esra Özarfat

Bursa - Rumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği (RUMELİSİAD) yönetimi 4 yıldır işbirliğini sürdürdüğü Bursa Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Okul Müdürü Oktay Güllü ile okul yönetiminin ağırladığı heyette RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp’in yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Mutlu, Taner Bolcan, Ebru Yıldırım, Ferdi Yılmaz, Gazanfer Özen, Pınar Özkeserli ile Beyhan Molla da yer aldı. Toplantıda EKONOMİ Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi de hazır bulundu. Son yıllarda sanayide yaşanan en büyük problemin istihdam olduğuna işaret eden ve bu sorunun çözümünde meslek liselerinin büyük önem taşıdığına vurgu yapan RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp, “Son yıllarda özellikle Türkiye ve Bursa'nın çok ciddi bir sorunu var. Bursa'da işsizlik yüzde 10'lar seviyesinde denildiğinde, iş insanı olarak üzülüyorum. Bursa'da böyle bir işsizlik yok! Fakat çalışan kesimle iş dünyası arasındaki bazı olumsuzlukların giderilmesi lazım. Adalet hem çalışan hem de işveren için sağlanmalı” dedi.

İşsizlik fonunun ülkeye zarar verdiğini savunan Alp, “Bana göre, işsizlik maaşı alan bir kişi kamu işinde günde 5 saat kamuda çalışmalı. Çalışanları sahiplenmeliyiz ama çalışanların da iş yerlerini sahiplenmesi gerektiğini bilmeleri lazım” diye konuştu. 4 yıl önce Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile işbirliğine başladıklarını hatırlatan Zarif Alp, düzenlenen kariyer günleri ve tecrübe paylaşımları ile öğrencilerin iş yaşamını tanımalarını ve girişimci olabilme fikrini özümsemelerini hedeflediklerini anlattı.

Hedef gençleri kazanmak

RUMELİSİAD olarak en önemli amaçlarının gençleri kazanmak olduğuna dikkati çeken Zarif Alp, okullardaki eğitmenlerin de sanayi kuruluşlarını belirli periyotlarda ziyaret ederek gelişen teknolojiler hakkında bilgilerini güncellemeleri gerektiğini dile getirdi. Alp, “Öğrencilerimize fabrikalarımızı ve atölyelerimizi açtık. Mühendislerimizle bir araya getirerek, makinelerimizle buluşturduk. Yaz tatillerini verimli hale getirerek, 3 ay iş imkânları yarattık. Amacımız, sektöre giren ve sanayiye kazandırılan genç meslek lisesi mezunlarımızın sadece yüzde 20’lik bir kısmını değil, yüzde 75’lik kısmı da kazanmak. Bu sene meslek lisesi öğrencilerinin aileleriyle de görüşmelere başladık. Zanaat okul mezunları ile üniversite mezunları arasındaki mesafeyi azaltmamız lazım. Herkes üniversite mezunu olmak zorunda değil, ama üniversite mezununun zihniyle güçlenebiliyor olması lazım” diye konuştu.

Mezunların yüzde 20’si sanayiye gidiyor

Bursa’nın üçüncü büyük meslek lisesi olan Bursa Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü Oktay Güllü de bu yıl istihdam konusuna odaklandıklarını söyledi. Bu dönem 560 yeni mezun vereceklerini belirten Güllü, mezunların sadece yüzde 20’sinin sanayide çalışmayı tercih ettiğini belirtti. Bu oranın yükselmesi için gerek öğrenciler gerekse ailelerde meslek liselerinin önemi ile ilgili farkındalık oluşturulması gerektiğine işaret eden Oktay Güllü, son 5 yıldır iş dünyasıyla önemli projeler hayata geçirdiklerini anlattı. Güllü, 1978 yılında kurulan ve 46 bin metrekarelik alanda elektrik elektronik teknolojisi, makine teknolojisi, harita tapu kadastro, inşaat, motorlu araçlar teknolojisi, uçak bakım ile endüstriyel otomasyon teknolojisi bölümlerinde eğitimler veren okulun Türkiye’nin sanayi ve endüstrisinin ihtiyacı olan teknik personelin yetişmesinde etkin rol oynadığını aktardı.