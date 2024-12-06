Sabancı Üniversitesi “Liseliler Arası Duyarlıyım” programının kazananları belli oldu

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri biriminin, liseli gençlere yönelik Liseliler Arası Duyarlıyım Ödül Programı'nda kazananlar belli oldu. Programa başvuran adayların yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar arasından ödüle layık görülenler 5 Aralık 2024 tarihindeki törenle açıklandı. Sabancı Vakfı Filantropi Semineri kapsamında lansmanı gerçekleştirilen "Liseliler Arası Duyarlıyım Ödülleri"nde İzmir Özel Eraslan Anadolu Lisesi’nden Akın Atabulu ve Derin Yandaş’ın “Enerji Bilinci: Daha Azla Daha Fazlasını Yapmak” konulu projesi bu yılın birincisi oldu. Ankara Eskişehir Yolu Sınav Koleji Fen Lisesi’nden Leyla Akça, Ayşe Yaylacı ve Dilara Özen’in “Çölyak Hastalığının Farkındalığının Artırılması ve Çölyaklı Bireylerin Karşılaştığı Zorlukları En Aza İndirerek Çözüm Üretilmesi” projesi ikincilik ödülüne layık görüldü. Batman Anadolu Lisesi’nden Rana Kılıç, İrem Altay ve Helin Turgut’un “Kadına Yönelik Şiddette Farkındalık Projesi” ise üçüncü oldu. Ayrıca İzmir Amerikan Koleji’nden Alp Özpamir’in 6 Dot Bricks Projesi Teknoloji ve Sosyal İnovasyon Ödülü’nün sahibi oldu. Kazananlar ödüllerini Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi E. Melisa Sabancı Tapan, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Cem Güneri ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Yöneticisi Zeynep Bahar’ın elinden aldı.

Ödül töreni sonrası kazananlar, projeleriyle ilgili detayları, içerik üreticisi ve oyuncu Nursena Yılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde paylaştılar.

Ödüller Dünya Gönüllüler Günü’nde sahiplerini buldu

5 Aralık 2024 Dünya Gönüllüler Günü’nde Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen törene Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Cem Güneri ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Yöneticisi Zeynep Bahar ev sahipliği yaptı.

Sabancı Üniversitesi’nin düzenlediği Liseliler Arası Duyarlıyım projesinin jürisinde de yer alan Cem Güneri törende yaptığı konuşmada, “Başvuran ve ödüle hak kazanan projelerin tümü çok başarılıydı, seçim yapmakta gerçekten zorlandık. Henüz ilk yılında bu kadar ilgi gören Liseliler Arası Duyarlıyım projesinin ilerleyen yıllarda çok daha etki yaratacağını görebiliyoruz. Bu bizi hem umutlandırıyor hem de mutlu ediyor. Sabancı Üniversitesi kurulduğundan bu yana sadece eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmüyor, aynı zamanda öğrencilerinin ve çalışanlarının toplumsal duyarlılık bilincini geliştirmek için gayret sarf ediyor. Bunun en somut kanıtı Toplumsal Duyarlılık Projeleri Birimi ve tüm öğrencilerimizin üniversitenin ilk yılında aldıkları dersimizdir. İlk kez liseliler için düzenlendiğimiz projenin amacı, bu bilincin yaygınlaşması, başarılı çalışmalar yapan gençlerimizin takdir edilmesidir. Genç arkadaşlarımıza katılımları için teşekkür ediyoruz” dedi.

33 il ve 86 liseden 258 öğrenci 118 projeyle başvurdu

Zeynep Bahar törendeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri olarak Liseliler Arası Duyarlıyım Ödül Programı’nı başlatmanın mutluluğu içindeyiz. Sabancı Üniversitesi’nin, topluma duyarlı gençler yetiştirme vizyonunun her zaman arkasındayız. Bu ödül programı, yalnızca gençlerimizin yaratıcı sosyal sorumluluk projelerini kutlamakla kalmıyor; aynı zamanda üniversitemizin topluma duyarlı, aktif vatandaşlık bilincini benimsemiş bireyler yetiştirme misyonunu da bir kez daha taçlandırıyor. Bu yıl, Toplumsal Duyarlılık Projeleri dersimiz 25. yılına girdi. Türkiye’de bir ilk olan bu ders, 1999’dan bu yana Sabancı Üniversitesi’nin ayrılmaz bir parçası olarak, binlerce öğrencimize rehberlik etti. Öğrencilerimizi yalnızca akademik ve mesleki alanda değil, toplumsal bilinç ve katılımcı demokrasi kavramlarını içselleştirmiş bireyler olarak yetiştirmek için çaba sarf ettik. Bu bireylerin Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında önemli değişimlere imza attığını görmek, bize bu 25 yılın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Liseliler Arası Duyarlıyım Ödül Programı’nın ilk yılı olmasına rağmen gördüğümüz yoğun ilgi bizi gururlandırdı. Bu yıl, 33 ilden 86 lisenin 258 öğrencisi 118 projeyle başvurdu. Önümüzdeki yıllarda da Türkiye’nin dört bir yanından gençlerin katılımıyla, hatta farklı illerdeki gençlerin ortak çalışmalarıyla, birçok farklı alanda yeni projelerin programa dahil olmasını umut ediyoruz.”

Gençlerin duyarlılıkları ödüllendiriliyor

Liseliler Arası Duyarlıyım Ödül Programı, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri tarafından gençlerin toplumsal sorunlara olan duyarlılıklarını ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla hayata geçirildi. Programla gençlerin; sosyal sorumluluk konusundaki merakını ve hevesini artırmak, farkındalık yaratmak, sosyal sorumluluk projelerine katılımlarını teşvik etmek ve toplumsal değişimde aktif rol alan gençleri öne çıkarmak hedeflendi. Bu yıl ilk kez düzenlenen program kapsamında ilk üçe gire öğrencilere ayrıca Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu’nda eğitim alma fırsatı kazandı.

“Enerji Bilinci: Daha azla daha fazlasını yapmak”

Enerji tasarrufunun doğa ve ekonomi üzerindeki önemini toplumun her kesimine, özellikle genç yaş grubundaki bireylere anlatmak amaçlanmıştır. Bireysel ve toplumsal bilinçle sürdürülebilir yaşam tarzının yaygınlaşmasını sağlamak hedeflenmiştir. Projenin ilk aşamasının başarılı olmasıyla diğer okulların da programa dahil edilmesi planlanmıştır. Proje, başlangıcında sınıflarda elektrik kullanımının verimli olmadığını göstermiştir. Uygulanan “Enerji Avcısı” yarışması sayesinde öğrencilerde enerji verimliliğine dikkat etme alışkanlığı gelişmiştir. Yıl sonunda yapılan değerlendirme toplantısında, öğrencilerin %75’i enerji tasarrufuna dikkat ettiklerini, bu alışkanlığı evde de uygulamaya başladıklarını belirtmiştir. Proje, enerjiyi verimli kullanmayı sadece bilinçlendirme değil, uygulamalı bir yarışma programı ile teşvik etmektedir. Bu yöntemle hem öğrenciler arasında rekabet oluşmuş hem de enerji tasarrufu alışkanlığı yerleşmiştir.

“Çölyak hastalığının farkındalığını artırma ve destek çözümleri”

Farkındalığın düşük olduğu çölyak hastalığını tanıtarak onlar için daha iyi yaşam koşulları sağlamak amaçlanmıştır. Glutensiz ürün erişimi, yüksek maliyetler ve sosyal dışlanma gibi sorunlara dikkat çekerek çölyak hastalığının bir yaşam biçimi olduğunu vurgulamak hedeflenmiştir. Glutensiz kermes, festivaller, sera çalışmaları ve sağlıklı beslenme etkinlikleri ile çölyaklı bireylerin günlük yaşamlarında daha rahat erişim sağlayabilecekleri ürünlerin önemine dikkat çekilmiştir.

“Kadına yönelik şiddette farkındalık projesi”

Projeyle kadına yönelik şiddet ve cinsiyet eşitsizliğine dair farkındalık yaratmak ve gençleri toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirmek amaçlanmıştır. Öğrenciler, kadına yönelik şiddet ve eşitsizlik konularında geniş bilgi edinmiş, farkındalıkları artmıştır. ŞÖNİM iş birliği ile yapılan konferans ve şiir dinletisi, öğrencilerin konuya olan duyarlılığını artırmıştır. QR kodlu bilgilendirme afişleri ile öğrencilerin kadın hakları, kadına yönelik şiddet ve cinsiyet eşitliği hakkında detaylı bilgiye erişimini kolaylaştırılmıştır. Öğrencilerle yapılan anket ile proje öncesi ve sonrası farkındalık düzeyleri ölçülmüş, sonuçlar olumlu bir değişim olduğunu göstermiştir. Nostaljik video çekimi, şiir dinletisi ve QR kodlu afişler gibi çeşitli yöntemler kullanarak öğrencilerin kadına yönelik şiddet ve cinsiyet eşitliği konularında farkındalıkları artırılmıştır.

“6-dot brick görme engelli bireyler için Braille Alfabesi öğrenim uygulaması”

Görme engelli bireylerin, eğitmen desteği olmadan Braille alfabesini eğlenceli ve dokunsal bir yöntemle öğrenmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Uygulama, görme engelli bireylerin bağımsız olarak Braille alfabesini öğrenmelerine imkan sağlayarak erişim kolaylığı sunmaktadır. LEGO parçalarıyla dokunsal öğrenim sunan uygulama, Braille alfabesinin öğrenilmesinde eğlenceli ve kalıcı bir deneyim sağlamaktadır. Çalışma grupları ve geri bildirimlerle uygulamaya yeni fikirler eklenmiş; matematiksel konuların LEGO ile çalışılması gibi yaratıcı çözümler üretilmiştir. LEGO parçalarının dokunsal özelliklerini kullanarak dört işlem, kesirler, alan ve simetri gibi matematiksel konular çalışılmıştır. Dokunsal öğrenimle bağımsız eğitim imkanı sunan bu uygulama, Braille öğreniminde yeni bir dönemi başlatma potansiyeline sahiptir. Geri bildirimlere göre geliştirme süreci devam eden proje, gelecekte daha fazla dil desteği ve yeni eğitim modülleri eklenerek yaygınlaştırılacaktır. İngilizce ve Türkçe dillerinde başlayan uygulamaya Danca ve Almanca gibi dillerin eklenmesi planlanmaktadır.