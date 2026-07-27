Sabancı Üniversitesi'nde tercih ve tanıtım günleri başladı

Sabancı Üniversitesi, üniversite adaylarını ve ailelerini "Tercih ve Tanıtım Günleri" kapsamında Tuzla kampüsünde ağırlıyor.

7 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek olan “Tercih ve Tanıtım Günleri”nde üniversite adaylarına, akademik programları tanımanın yanı sıra Sabancı Üniversitesi’nin kampüs yaşamını ve sunduğu çok yönlü gelişim olanaklarını yakından deneyimleme fırsatı sunuluyor.

Aday öğrenciler ve aileleri, üniversitenin özgün eğitim modeli, disiplinlerarası yaklaşımı, araştırma olanakları, burs imkânları ve öğrenci yaşamı hakkında kapsamlı bilgiler ediniyor.

Program kapsamında Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici sunum ve soru-cevap oturumlarında aday öğrenciler ve aileleriyle bir araya geliyor.

"Öğrencilerimiz hangi diploma programını seçeceklerine kendileri karar veriyor"

“Tercih ve Tanıtım Günleri” kapsamında aday öğrencilerle bir araya gelen Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, Sabancı Üniversitesi’nin yaklaşık 4 bin lisans ve 1000 lisansüstü öğrencisi olan kalite odaklı bir araştırma üniversitesi olduğunu söyledi.

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici

Leblebici, “Sabancı Üniversitesi'nde öğrencilerimizin hangi diploma programına yöneleceklerine karar vermeleri için ikinci sınıfın sonuna kadar süreleri var. Sayısal puanla Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ne, ya da eşit ağırlıklı puanla Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi veya Yönetim Bilimleri Fakültesi'ne giriş yapan öğrencilerimizin tümü, ilk yılı birlikte bizim "temel geliştirme" dersleri adını verdiğimiz ortak dersleri alarak geçirirler. Aldıkları bu temel altyapı ve birikim, devamında öğrencilerimizin diploma programlarının seçiminde bilinçli tercih yapmasını sağlar. Bu konuda öğrencilerimize, yükseköğrenim mevzuatı çerçevesinde en geniş özgürlüğü tanıyoruz: Sayısal puanla Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ne girmiş olan bir öğrenci, sonrasında diploma programı olarak psikoloji, ekonomi veya yönetim bilimlerini seçebilir. Benzer şekilde eşit ağırlıkla giren bir öğrenci, temel geliştirme yılından sonra tercihini bilgisayar mühendisliği veya biyoloji okumak yönünde kullanabilir. Türkiye'de bu sistemi, kurulduğumuz günden beri mükemmel bir şekilde uygulayan yegâne üniversite olmaktan gurur duyuyoruz. Öğrencilerimiz burada geçirdikleri ilk sene içinde farklı disiplinleri ve akademisyenleri tanıma fırsatı bulup, bilinçli bir seçim yapma şansına sahip oluyorlar. Buna ek olarak kapsamlı yan dal ve çift ana dal olanaklarımızdan da faydalanabilirler” diye konuştu.

Mezunların yüzde 32'si yurt dışında çalışıyor veya okuyor

Sabancı Üniversitesi’nde son 3 yılda 83 yeni lisans dersi açıldığını belirten Prof. Dr. Yusuf Leblebici, “Bunlar arasında yapay zekâ, makine öğrenmesi, büyük veri ve kuantum programlama gibi en güncel teknoloji alanlarının yanı sıra enerji teknolojileri ve sürdürülebilirlik alanları da çok öne çıkıyor. Ayrıca bu odak alanlardaki dersler tek bir fakültemizde değil, tüm fakültelerimizde yoğun olarak açılıyorlar. Son 3 yılda aramıza katılan 55 öğretim üyesinin yüzde 76'sı yurt dışındaki saygın üniversitelerden doktoralı ve yüzde 70'i doğrudan yurt dışından gelen akademisyenlerden oluşuyor. Akademisyenlerimiz başarılarıyla her yıl birçok akademik ödül alıyor” dedi.

Sabancı Üniversitesi mezunlarının yüzde 32'sinin yurt dışında çalıştığına veya okuduğuna dikkat çeken Yusuf Leblebici, “Mezunlarımız yurt dışında yüksek lisans veya doktora eğitimlerine devam ediyorlar ya da dünyanın en önde gelen firmalarında çalışıyorlar. Amazon, Google, Meta, Apple ve Microsoft gibi dev firmalarda çok sayıda mezunumuz bulunuyor. Son dönemde Asya’ya giden mezunlarımızın sayısı da artıyor. Asya üniversiteleriyle de ilişkilerimizi çok iyi bir şekilde geliştirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Avrupa'nın yanı sıra Asya ve Amerika'daki üniversitelerle güçlü bağlarımız var”

Prof. Dr. Yusuf Leblebici konuşmasında Sabancı Üniversitesi öğrencilerine uluslararası kapıların sonuna kadar açık olduğunu vurgulayarak “Değişim programlarıyla Avrupa'nın yanı sıra Asya ve Amerika'daki üniversitelerle güçlü bağlarımız var. Ayrıca Venedik'teki Venice International University (VIU) konsorsiyumunun bir parçasıyız. Bu kapsamda öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz, konsorsiyum üyesi üniversitelerin öğrenci ve akademisyenleri ile dersler yapma imkânı buluyor” bilgisini verdi.

Üniversitenin zorunlu ve gönüllü staj programları sayesinde öğrencilerin dünyanın en önde gelen firmalarında deneyim kazandığına değinen Prof. Dr. Yusuf Leblebici, “Hem yurt içi hem yurt dışında staj memnuniyet oranımız çok yüksek. Mezun olan öğrencilerimiz arasında değişim programları ve staj yolu ile uluslararası deneyim yaşayanların oranı yüzde 38’dir” dedi.

“Sabancı Üniversitesi dev bir araştırma kurumu”

Prof. Dr. Yusuf Leblebici, Sabancı Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yeri ve bilimsel performansıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Sabancı Üniversitesi bugüne kadar 10.000'den fazla bilimsel yayın ve 400'den fazla patent üretti. An itibariyle 60 milyon dolarlık dış kaynaklı proje bütçesiyle dev bir araştırma kurumuyuz. QS sıralamalarında son iki senede 159 basamak birden ilerleyerek, Türkiye'nin en hızlı yükselen üniversitesi olduk. Times Higher Education sıralamasında da her sene en üst sıralarda yer alıyoruz. Yönetim bilimlerinde Financial Times sıralamasına göre Türkiye'de birinci, dünyada ilk 50'deyiz. Kuruma özel programlarda ise dünyada 29’uncu sıradayız. YÖK, Türkiye’deki 208 üniversiteden 23’ünü araştırma üniversitesi olarak tanımlıyor ve her sene bu araştırma üniversitelerini performanslarına göre kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutuyor. YÖK'ün yaptığı bu titiz değerlendirmeye göre, Sabancı Üniversitesi olarak Türkiye'deki araştırma üniversiteleri arasında en yüksek performansa sahip A1 kategorisindeyiz. Times Higher Education kurumunun 2000’den fazla üniversite üzerinden yaptığı değerlendirmelere göre, “Araştırma Kalitesi” puanımızla Avrupa'nın birçok önemli üniversitesinin önündeyiz. Hedefimiz her zaman daha yukarısı.”

Fakülte dekanları aday öğrencilere özel sunumlar yapıyor

Tercih ve Tanıtım Günlerinde katılımcılar, merak ettikleri konuları fakülte dekanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve mezunlara doğrudan yöneltme imkânı buluyor. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Yönetim Bilimleri Fakültesi dekanları farklı günlerde fakültelerine özel tanıtım sunumları gerçekleştiriyor. Ayrıca fuaye alanındaki burs olanaklarına ilişkin bilgilendirme oturumları ve kapsamlı kampüs turlarında adaylar, Sabancı Üniversitesi'nin eğitim ve sosyal yaşam ortamını yerinde keşfediyor.