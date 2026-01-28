Sabancı Üniversitesi'nden iki başarı

Sabancı Üniversitesi, tüm dünyada tanınan bir araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dünyanın en hızlı yükselen üniversitelerinden biri olan Sabancı Üniversitesi, ulusal ve uluslararası alanda iki önemli başarıya imza attı.

Times Higher Education (THE) Alanlara Göre Dünya Üniversiteler Sıralaması 2026 sonuçlarına göre Sosyal Bilimler alanında Türkiye’den listeye giren üniversiteler arasında birinci olan Sabancı Üniversitesi ayrıca Türkiye’de araştırma performansının zirvesindeki üniversiteleri destekleyen TÜBİTAK-ARDEB 1001 Programı’nda en çok destek alan üniversite oldu.

Bilimsel mükemmeliyet hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor

Sabancı Üniversitesi, uluslararası yükseköğretim alanındaki güçlü konumunu koruyarak bilimsel mükemmeliyet ve araştırma odaklı büyüme hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor.

THE 2026 sonuçlarına göre; “Sosyal Bilimler”de geçen yıl yer aldığı 201–250 bandından 151–175 bandına yükselen Sabancı Üniversitesi, Sosyal Bilimler alanında Türkiye birincisi oldu. Öte yandan Sabancı Üniversitesi, “Psikoloji” alanında bu yıl ilk kez sıralamaya girerek 301–400 bandında listelendi.

“İşletme ve Ekonomi” ile “Mühendislik” alanlarında ise önceki yılki konumunu koruyarak her iki alanda da 301–400 bandında yer aldı. Alan bazlı sıralama sonuçları, Sabancı Üniversitesi’nin araştırma odaklı yaklaşımını, disiplinlerarası akademik yapısını ve uluslararası etki yaratan bilimsel üretimini bir kez daha ortaya koydu.

Sosyal Bilimler alanındaki yükseliş, Sabancı Üniversitesi’nin küresel ölçekteki rekabet gücünü pekiştirirken farklı disiplinlerde yakaladığı diğer başarılar, Üniversite’nin sürdürülebilir akademik başarısının somut bir göstergesi oldu.

THE 2026 sonuçları, alanlara özgü ağırlıklandırılmış “Eğitim, Araştırma Ortamı, Araştırma Kalitesi, Sanayi ve Uluslararası Görünüm” boyutları ile bu boyutlar altında yer alan 17 alt gösterge doğrultusunda oluşturuldu.

27 TÜBİTAK 1001 projesi ile araştırma üniversitesi olarak başarılarını pekiştirdi

Sabancı Üniversitesi, TÜBİTAK-ARDEB 1001 Programı 2025 yılı 2. dönem sonuçlarına göre; söz konusu dönemde kabul edilen toplam yaklaşık 62 milyon TL bütçeli 27 yeni araştırma projesiyle en çok destek alan üniversite oldu. Aynı zamanda akademik kadro sayısı dikkate alındığında öğretim üyesi başına en yüksek proje üretkenliği ile de öne çıktı. Sabancı Üniversitesi bu destekle yalnızca proje sayısında değil, nitelikli insan kaynağı yetiştirme ve sürdürülebilir araştırma kapasitesi açısından, güçlü bir performans sergilediğini gösterdi.