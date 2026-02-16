Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın yeni genel müdürü Didem Duru oldu

Bünyesinde Üsküdar Amerikan Lisesi (UAA), Tarsus Amerikan Koleji (TAC), İzmir Amerikan Koleji (ACI), SEV Amerikan Koleji (SAC), ayrıca Üsküdar, İzmir ve Tarsus SEV İlköğretim Okulları ile SEV Yayıncılık’ı (Redhouse Kidz) bulunduran Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), bilişim, iş dünyası ve sivil toplum alanlarında önemli çalışmalara imza atan Didem Duru’yu Genel Müdür olarak atayarak kurumsal yapısını daha da güçlendirdi.

Dijital dönüşüm, strateji yönetimi, ekip yapılandırması ve kurum kültürü geliştirme konularındaki uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınan Didem Duru, SEV’in gelecek stratejilerinin şekillenmesinde önemli bir rol üstlenecek. Yaklaşık 30 yıllık profesyonel kariyeri boyunca birçok dönüşüm projesine liderlik eden Duru, finans ve teknoloji sektörlerinde stratejik büyüme, organizasyonel dönüşüm, çok paydaşlı yapıların yönetimi ve uluslararası operasyon liderliği alanlarında önemli sorumluluklar üstlendi.

Finansbank, IBM ve Dell’de çeşitli liderlik görevleri üstlenen Duru, 2019–2024 yılları arasında Cisco Türkiye Ülke Genel Müdürü, 2024–2026 yılları arasında ise Cisco Türkiye, Romanya ve CIS Bölgesi Genel Müdürü olarak görev yaptı. Birden fazla ülkeyi kapsayan sorumluluk alanlarında farklı kültürlerden ekiplerle çalışarak, zorlu ekonomik koşullarda büyüme odaklı organizasyonları yönetti.

1995 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan Didem Duru, Gestalt Koçluk Programı’nı ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği eğitim programını tamamlayarak liderlik gelişimini farklı disiplinlerde sürdürdü.

“Vakfımıza yeni bir bakış açısı katacağına inanıyorum”

SEV Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Cinemre, Duru’nun atamasıyla ilgili şunları söyledi: “Vakfımızın yeni Genel Müdürü Sayın Didem Duru’nun paydaşlarla ilişki yönetimi ve organizasyon yönetimi konularındaki çok yönlü tecrübesi ve pozitif yaklaşımıyla Vakfımıza yeni bir bakış açısı ve enerji katacağına inanıyorum. Sayın Didem Duru’ya yeni görevinde üstün başarılar diliyorum.”

“Bilişim tecrübemi köklü eğitim mirasıyla buluşturacağım”

Yeni göreviyle ilgili değerlendirmede bulunan SEV Genel Müdürü Didem Duru, şöyle konuştu: “Yaptığım her işte hayata değer katmayı hedeflemiş biri olarak, teknoloji liderliği yolculuğum boyunca geleceği inşa eden asıl gücün eğitim olduğunu gördüm. O nedenle SEV gibi köklü ve binlerce öğrencinin hayatına doğrudan dokunan bir kurumun parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum. SEV’in 150 yıllık eğitim çatısı altında öğrencilerin geleceğine değer katmak üzere çalışacağım için çok mutluyum. Bilişim alanındaki birikimimi, bu köklü eğitim mirasıyla buluşturarak, SEV’de daha yenilikçi ve ilham veren bir eğitim ekosistemi inşa etmek için çalışacağım.”

Sivil toplum gönüllüsü

Hayatı boyunca eğitimi toplumsal dönüşümün en güçlü kaldıracı olarak gören Didem Duru, iş dünyasındaki birikimini nitelikli eğitimin yaygınlaştırılması, fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve gençlerin potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri ekosistemlerin kurulması için değerlendirdi. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Yönetim Kurulu Başkanı, BAKSI Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Üyesi, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) Yönetim Kurulu Üyesi, Teknolojide Kadın Derneği (WTECH) Kurucu Üyesi; ayrıca Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve İNAN Vakfı Danışma Kurulu Üyesi olarak eğitim, teknoloji ve iş dünyası arasında köprüler kuran çalışmalara liderlik etti. Gençleri destekleyen sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alan Duru, genç yöneticilere mentorluk yaparak geleceğin liderlerinin yetişmesine katkı sağladı. Didem Duru gönüllü çalışmalarına halen devam etmektedir.