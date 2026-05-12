SAMSİAD’dan Gençlere Yapay Zeka Vizyonu

SAMSİAD Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir ile Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Saraçoğlu’nun da katıldığı programda, yapay zekanın geçmişten geleceğe uzanan gelişimi, etik boyutu ve iş dünyasına etkileri ele alınırken; gençlere teknolojiyi doğru kullanma ve geleceği şekillendirme konusunda önemli mesajlar verildi.

SAMSİAD ve Samsun Üniversitesi Liderlik Mentörlük Programı öğrencisi Hayrunisa Çöl’ün başkanı olduğu Gelecek Biz ve Network Topluluğu tarafından, Ünides desteğiyle düzenlenen “Dünden Geleceğe Akıllı Dönüşüm Yolculuğu, “Yapay Zeka” semineri, iş dünyası ve akademiyi ortak paydada buluşturdu.

SAMSİAD Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Saraçoğlu’nun da katılarak gençlerin teknolojik dönüşüm heyecanına rehberlik ettiği seminerde Samsun Üniversitesi hocalarından, Dr. Kazım Kılıç 1950’lerden günümüze Turing testi ve yapay zekanın evrimini anlatırken, Dr. Alper Talha Karadeniz yazılımın dönüşümüyle birlikte "doğru soru sorma" (prompt) yeteneğinin önemini vurguladı. Dr. Özgür Tonkal ise 2026 Davos verileri ışığında Harari’nin "Yapay zekanın dili öğrenerek medeniyeti dönüştürme" uyarısına dikkat çekti.

SAMSİAD Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir, seminerde yaptığı konuşmada teknolojinin hızından ziyade sorumluluk boyutuna dikkat çekerek; "İnsanlık, yapay zeka etiğini tartışmalı ve sınırlarını belirlemelidir. Biz, verimlilik artıracak her türlü parlak fikre ve bu yoldaki girişimcilere kapılarımızı sonuna kadar açıyoruz" dedi. SAMSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Saraçoğlu ise öğrencilere teknolojiden çekinmek yerine onu bir güç çarpanı olarak kullanmaları gerektiğini hatırlattı