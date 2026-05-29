SAMSİAD’dan Samsun’a Yapay Zekâ Vizyonu

Samsun’un lojistik gücü, genç nüfusu ve üniversiteleri ile Karadeniz Bölgesinin önemli bir merkezi olduğunu ifade eden SAMSİAD Başkanı Eldemir, önümüzdeki ay Samsun Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenecek büyük bir organizasyon ile akademiyi, iş dünyasını, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen yatırımcıları ve girişimcileri aynı masada buluşturacaklarını söyledi. Eldemir, “Samsun Üniversitesi ile birlikte hayata geçireceğimiz etkinlik, bölgede bu ölçekte ilk kez olacak. Akademisyenler, girişimciler, sanayiciler ve gençler aynı platformda buluşacak. Bu organizasyon, sadece konuşulan değil; somut iş birliklerinin, projelerin ve ortaklıkların doğduğu bir platform olacak” dedi.

Samsun’un, Karadeniz’in en önemli lojistik kapılarından birisi olduğunu anlatan Eldemir, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Genç nüfusumuz var, üniversitelerimiz var, sanayi kültürümüz var. Üstelik yüksek teknoloji ekosistemi henüz tam oturmadı. Bu bir dezavantaj gibi görünebilir ama aslında tam tersine büyük bir fırsat. Sıfırdan, doğru kurguyla inşa edebileceğimiz bir alan var önümüzde. Bunun yanında Samsun, gençler ve girişimciler için nispeten daha düşük yaşam maliyetleriyle önemli bir avantaj sunuyor. Şehir aynı zamanda ılıman iklimi, yaşanabilir sosyal ve kültürel alanları ile dikkat çekiyor. Sahil şeridi, sosyal yaşam imkânları ve dengeli şehir yapısı genç girişimciler için ciddi bir yaşam kalitesi oluşturuyor. Bir diğer önemli avantaj ise ulaşım kolaylığı. Samsun, hem kara hem deniz hem de hava bağlantılarıyla Türkiye’nin birçok noktasına ve dünyaya erişimi güçlü şehirlerden biri. Bu da hem yatırımcılar hem de girişimciler için önemli bir hareket kabiliyeti sağlıyor”