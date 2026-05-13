Samsun Çarşambalılar Vakfı’ndan eğitime teknoloji desteği

Samsun Çarşambalılar Vakfı, eğitime bir büyük destek daha sağladı. Vakıf çalışmaları kapsamında Ayvacık'ın Tokat sınırında olan Çarşıköy İlkokulu ve Orta Okulu'na Bilişim ve Teknoloji Sınıfı kazandırıldı. Törene Ayvacık Kaymakamı Mehmet Emre Yıldız, Belediye Başkanı Refahittin Şencan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yiğit, Samsun Çarşambalılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Gömeç, Vakıf Kurucu Başkanı Sadettin Sarıoğlu, Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Özden, öğrenciler ve Çarşıköy mahallesi sakinleri katıldı.



Tören öğrencilerin yaptığı dans gösterisi ile başladı. Törende ilk olarak konuşan Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yiğit, okula Bilgisayar ve Teknoloji Sınıfı kazandıran Samsun Çarşambalılar Vakfı Başkanı Savaş Gömeç ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, ''Teknoloji çok önemli. Bakanlığımızın başlatmış olduğu Türkiye yüzyılı maarif modeliyle birlikte eğitimdeki gelecek çağı uydurma yolculuğumuz hızla devam edecek. Eğitime yapılan bu destekle önümüzdeki günlerde daha da ileriye gidecektir'' dedi.





Gömeç, Eğitim öğretime katkılarımız sürecek

Samsun Çarşambalılar Vakfı Başkanı Savaş Gömeç konuşmasında 4 yıl önce kurulan vakfın, kültürel, sosyo-ekonomik, örf, adet ve ananelerini yaşatan, toplumsal birikimleri sürdürmek ve yaşatmak vizyonuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, ''Bu amaçla bölgemizde eğitim öğretim süreci kapsamında öğrencilerimizin rahat bir ortamda bilgisayar ve internet ortamı ile kavuşmasını sağlayarak, bilgi ve becerilerinin gelişmesine, değişen ve gelişen birçok konuda daha hızlı hareket kabiliyetleri kazanmaları için bu adımı hep birlikte attık. Bu güzel adım da kaymakamımız ve ilçe milli eğitim müdürümüzün önemli destekleri oldu. Bizlere bu fırsatı sundukları için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu anlamlı hizmetin sağlanmasında emeği geçen yönetim kurulumuza, mütevelli heyetine ve bu projenin bir bölümüne katkı sağlamak amacı ile destek veren arkadaşımız Fatih Yürüyen'e de teşekkür ediyorum. Vakıf olarak bu anlamda geleceğimiz olan çocuklarımız için eğitim öğretime katkı sunmaya devam edeceğiz'' dedi.



Çarşambalılar Vakfı kurucu Başkanı Sadettin Sarıoğlu da 'Bilişim ve Teknoloji Sınıfı'nın açılmasında emeği geçen başta Samsun Çarşambalılar Vakfı Yönetim Kurulu olmak üzere herkese teşekkür etti. Ayvacık Kaymakamı Mehmet Emre Yıldız ise, ''Sadettin Sarıoğlu ve Savaş Gömeç başta olmak üzere Bilişim ve Teknoloji Sınıfı'nın hazırlanmasında desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Bilişim ve Teknoloji Sınıfı'nın öğrencilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum'' dedi.





Katkı sağlayanlara teşekkür plaketi

Konuşmaların ardından Kaymakam Mehmet Emre Yıldız tarafından Çarşambalılar Vakfı Kurucu Başkanı Sadettin Sarıoğlu'na, Belediye Başkanı Refahittin Şencan tarafından Samsun Çarşambalılar Vakfı Başkanı Savaş Gömeç'e katkılarından dolayı teşekkür plaketi verilmesi ardından 'Bilgisayar ve Teknoloji Sınıfı' açılış kurdelesi Kaymakamı Mehmet Emre Yıldız ve katılımcılar tarafından kesilerek eğitim öğretime açıldı.