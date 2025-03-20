  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. SANKO Okulları öğrencisi MSÜ sınavında Türkiye ikincisi oldu
Takip Et

SANKO Okulları öğrencisi MSÜ sınavında Türkiye ikincisi oldu

SANKO Okulları öğrencisi Taylan Özgür Çelik, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında sayısal alanda Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SANKO Okulları öğrencisi MSÜ sınavında Türkiye ikincisi oldu
Takip Et

GAZİANTEP

SANKO Okulları’nın, Türkiye genelinde ilk 50’de bir öğrencisi dört derece, ilk 100’de iki öğrencisi yedi derece, ilk 250’de dört öğrencisi 14 derece, ilk 500’de beş öğrencisi 17 derece, ilk 1000’de altı öğrencisi 19 derece ve ilk 5000’de 10 öğrencisi 40 derece elde etti.

 

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Milli Savunma Üniversitesi sınavına 78’i SANKO Okulları’ndan olmak üzere Türkiye genelinde 670 bin 718 öğrencinin başvurduğunu söyledi.

 

Öğrencilerinin elde ettiği başarılı dereceler ile Gaziantep’in gururu olduklarını dile getiren Asyalı, öğrencilerini ve öğretmenlerini başarılarından dolayı kutlayarak, desteklerini esirgemeyen velilere teşekkür etti.

Eğitim
MEB duyurdu: 2025 LGS başvuru kılavuzu yayımlandı
MEB duyurdu: 2025 LGS başvuru kılavuzu yayımlandı
Türkiye’nin ilk Finans Lisesi için imzalar atıldı
Türkiye’nin ilk Finans Lisesi için imzalar atıldı
KESOB, hibrit-elektrikli araç tamir, eğitim ve bakım merkezi açıyor
KESOB, hibrit-elektrikli araç tamir, eğitim ve bakım merkezi açıyor
Askeri öğrencilere yatay geçiş yasağı getirildi
Askeri öğrencilere yatay geçiş yasağı getirildi
Konyalı dökümcülerden eleman açığı için önemli adım
Konyalı dökümcülerden eleman açığı için önemli adım
Çürüyen değil, dönüşen atıklar: Lise öğrencilerinden çevreye anlamlı katkı
Çürüyen değil, dönüşen atıklar: Lise öğrencilerinden çevreye anlamlı katkı