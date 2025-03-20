SANKO Okulları öğrencisi MSÜ sınavında Türkiye ikincisi oldu

GAZİANTEP

SANKO Okulları’nın, Türkiye genelinde ilk 50’de bir öğrencisi dört derece, ilk 100’de iki öğrencisi yedi derece, ilk 250’de dört öğrencisi 14 derece, ilk 500’de beş öğrencisi 17 derece, ilk 1000’de altı öğrencisi 19 derece ve ilk 5000’de 10 öğrencisi 40 derece elde etti.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Milli Savunma Üniversitesi sınavına 78’i SANKO Okulları’ndan olmak üzere Türkiye genelinde 670 bin 718 öğrencinin başvurduğunu söyledi.

Öğrencilerinin elde ettiği başarılı dereceler ile Gaziantep’in gururu olduklarını dile getiren Asyalı, öğrencilerini ve öğretmenlerini başarılarından dolayı kutlayarak, desteklerini esirgemeyen velilere teşekkür etti.