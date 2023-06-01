SANLAB Kurucu Ortağı Salih Kükrek: Eğitimde dönüşüm olmadan sanayi kesinlikle dönüşemez

Türkiye’nin 56 ilinde 240’tan fazla noktada eğitimde dijital dönüşümü başlatan SANLAB, birçok meslek dalı için yeni nesil öğrenme teknolojileri geliştirdiklerini anlattı. Eğitimin bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu vurgulayan SANLAB Kurucu Ortağı Salih Kükrek, bireyin merkezde olduğu zenginleştirilmiş eğitim ortamlarının kullanımının artması ile ülkemizde bu hedeflere ulaşılabileceğini ifade etti. Kükrek’in eğitimde dönüşüm konusundaki görüşleri ise şöyle:

“Biz ‘eğitimde dönüşüm’ veya ‘sanayide dönüşüm’ gibi sözler dile getirdiğimizde aslında bir zihniyet dönüşümünden bahsediyoruz. Bir tarafta eğitimi bizzat gerçekleştiren yani iş gücünü yetiştiren ve arz eden üniversiteler, meslek liseleri veya K12 dediğimiz muhtelif eğitim kurumları söz konusu. Diğer tarafta iş gücünü talep eden TOBB ve OSBÜK çatısı altındaki sanayiciler veya hizmet sektörü... Genel olarak yaşanan sorunları bu iki kesimin gereksinimlerinin birbirini karşılamadığı şeklinde ifade edebiliriz. Sanayicilerimiz yıllardır kaynak operatörü bulamamaktan yakınırlar. Bunun için bazı adımlar atılır ancak halen yeterli sayıda kaynak operatörü bulunamaz. Birçok meslek için bunu söyleyebiliriz, en çok aranan meslekler listesi yıllardır değişmez, sürekli aynı mesleklere ihtiyaç olduğu halde bir türlü yeterli sayıda yetkin işgücü arzı oluşturulamaz. Hem ülkemizde hem dünyada bu sorunu çözmek için çeşitli politikalar ve teşvikler geliştirilmiş olsa da kalifiye eleman bulma sıkıntısı halen aşılamamıştır. Dolayısıyla bu şikâyetleri sadece dile getirmekle kalıyoruz. Eğer zamanında eğitim yatırımı yapılmaz ise geleceğin meslekleri olan elektrikli araç bakım teknikerlerini bulma konusunda da sorun yaşanacaktır.”

Sanayicinin ihtiyaç duyduğu meslek dallarıyla alakalı bir yetişme tarzına ve yeni bir yaklaşıma ihtiyaç bulunduğunu da anlatan Kükrek, biz genel olarak eğitimin bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu ifade ediyoruz, dedi. Okul merkezli bir yaklaşımdan birey merkezli bir yaklaşıma hatta öğretmenin ve öğrencinin birlikte öne çıkacağı yeni bir yaklaşıma ihtiyaç bulunduğunun altını çizdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğitimde dönüşüm olmadan sanayi kesinlikle dönüşemez. Sanayi Devrimi’nden beri uygulanan eğitim sistemi ile yetişmiş insan kaynağının sanayiyi dönüştürmesi beklenemez. ‘Sanayi Devrimi’ yerini ‘Endüstri 4.0’ veya ‘Toplum 5.0’ gibi yaklaşımlara bırakmış ise mevcut eğitim ve okul modeli de değişmelidir. Dünyanın son yüzyılına baktığımız zaman sadece birkaç ülke bu dönüşümü yaşamış ve dünyadaki süper güçler ya da ileri devletler konumuna erişmişlerdir. Finlandiya, Kore ve İsrail; eğitimde dijital dönüşümü başarıyla uygulayan ülkeler arasındadır. Bu ülkelere baktığımızda; kuzeyde, güneyde ve doğuda konumlanmışlardır. İklimleri, konumları ve inanışları farklı olan bu ülkelerin tek ortak noktası eğitimde dönüşümü başlatmış olmalarıdır. Buradan coğrafya kaderdir sözünün anlamını yitirdiğini görmüş oluyoruz. Kader olan coğrafya değil, zihniyettir. Bu yüzyılda da büyük ihtimalle yine üç ya da dört ülke sayabileceğiz. Ümit ediyorum ki, bu yüzyılda eğitimde dönüşümü gerçekleştiren ülkelerden biri olabiliriz. İnsanımızla ve insan kaynağımızla, dünyaya yön veren ülkelerden birine dönüşebiliriz.”

30 mesleğe insan kaynağı yetiştiriyoruz

Firma olarak bu çözümü uygulamaya çalışan bir yaklaşım sergilediklerini anlatan Kükrek, SANLAB Learning Technologies olarak, bireylerin öğrenme ihtiyaçlarına cevap veren çözümlerle; öğrenmeyi hızlı, ölçülebilir ve etkili hale getirdiklerinin de altını çizdi.

SANLAB Kurucu Ortağı Kükrek, bir yandan kaynakçılık gibi her zaman geçerliliğini koruyacak mesleklere diğer yandan elektrikli araçların bakımı gibi geleceğin mesleklerine odaklandıklarını, bu tür mesleklerin eğitimine yönelik teknolojiler geliştirip yatırımlar yaptıklarını söyledi. Birey merkezli yaklaşıma sahip teknolojiler ile eğitim sürelerini kısalttıklarını, öğretmenlerin elini kuvvetlendirdiklerini ve öğrenme süreçlerini bütünüyle kontrol altına aldıklarını vurguladı. Kükrek, kurdukları işbirlikleriyle, 30’dan fazla meslek için insan kaynağı yetiştirdiklerini de anlattı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elektrifikasyon ve mobilite odaklı mesleklere yönelik geliştirdiğimiz teknolojimiz ile elektrikli araçların bakımı ve onarımı alanında ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetiştirilmesini hedefliyoruz. Elektrikli Araç Bakım Simülatörümüz, gençleri ve yetişkinleri otomotiv satış sonrası servislerinde yaşanacak dönüşüme hazırlıyor. VR/AR/MR gözlükler ile kullanılan yazılım, kullanıcıya sanal bakım atölyesinde gerçekçi bir mesleki öğrenme deneyimi sunuyor. Elektrikli araçların yapısını, bileşenlerini, çalışma ve bakım prensiplerini teorik ve pratik seviyede öğretiyor. Elektrikli araçlara özgü iş sağlığı ve güvenliği proseslerini de öğreten yazılım, yüksek gerilimde güvenli çalışma ortamı sağlıyor.”

SANLAB Kurucu Ortağı Kükrek, “Simülatörümüz teorik eğitim, teorik test, pratik eğitim ve pratik test olmak üzere 4 farklı uygulama alanında çalışma ortamı sunuyor. Elektriksel ölçüm cihazlarını, el aletlerini, elektrikli araçtaki risklere uygun İSG ekipmanlarını tanıma imkânı veriyor. Eğiticilere araç konfigürasyonu yapma olanağı sunarken, öğrencilere farklı tip araç, motor ve bataryalar ile çalışma olanağı sağlıyor,” dedi.

Kükrek, şimdiye kadar Türkiye’de 4 farklı noktada elektrikli araç simülasyon merkezleri kurduklarını da hatırlattı.

(*) Bu eğitim haberi, 26 Mayıs 2023 tarihinde gazetemiz iç sayfalarında yayımlanan ‘EĞİTİMDE İNOVASYON ve TEKNOLOJİ’ dosyası için hazırlanmıştır.