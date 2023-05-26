Şanlıurfa'ya 6 milyar 578 milyon liralık eğitim yatırımı

Şanlıurfa'ya 2023 yılı eğitim yatırımları için, tutarı 6 milyar 578 milyon lira olan 181 proje yatırım programına alındı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Bakanlığının Şanlıurfa'daki 2023 yatırımlarını yeniden görüştüklerini belirtti.

Yapılan değerlendirme sonrası Şanlıurfa'ya 2023 yılında 93 anaokulu, 43 ilkokul, 28 ortaokul, 8 lise, 4 öğrenci pansiyonu, 4 spor salonu, 1 uygulama oteli yapılacağı bilgisini paylaşan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa’nın 2023 eğitim yatırımlarını Adalet Bakanımız ve Şanlıurfa Milletvekilimiz sayın Bekir Bozdağ ile yeniden değerlendirdik. İlavelerle birlikte toplam tutarı 6 milyar 578 milyon TL'ye ulaşan 181 projeyi yatırım programına aldık. Urfa’mıza hayırlı olsun."

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da sosyal medya hesabından, yatırımların Şanlıurfa'ya hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'mıza ve Şanlıurfa'lılarımıza hayırlı olsun."