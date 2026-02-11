Sektör temsilcileri MYO öğrencileriyle buluşacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan protokol kapsamında, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile eşleşen Düzce Meslek Yüksekokulu ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun Protokol Yürütme Kurulu toplantıları gerçekleştirildi.

Her yarıyılda en az iki kez yapılması gereken toplantıların ilkinde; DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Recep Ali Gelinoğlu ve Meclis Başkan Yardımcısı Metin Topal, Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Etem Gürel ve okul yöneticileri ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Vahdet Tarakçı ve okul yöneticileri bir araya geldi.

Toplantılarda, protokol kapsamında meslek yüksekokullarında sektör temsilcilerinin ilgili branşlardaki derslere katılarak tecrübe paylaşımında bulunması ve sektörel bilgi aktarması konuları ele alındı. Ayrıca, protokol kapsamındaki meslek yüksekokullarında belirlenecek yüzdelik dilime giren başarılı öğrencilere yönelik teşvik edici ödül uygulamalarının hayata geçirilmesi görüşüldü. Toplantı, gündem maddelerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.