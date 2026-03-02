Sendikalardan ortak karar: İstanbul'da öğretmenler iş bırakıyor

İstanbul Çekmeköy’de kadın öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K.'yı (15) bıçaklayarak yaralayan lise öğrencisi F.S.B. (17) gözaltına alındı. Olayın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan öğretmen Fatma Nur Çelik, hayatını kaybetti.

Öğretmen Fatma Nur Çelik’in hayatını kaybettiği haberi üzerine İstanbul’da tüm eğitim sendikaları iş bırakma kararı aldı. Öğretmenler yarın İstanbul’da okullarda derse girmeme kararı aldı.

İstanbul’daki çoğu okul yönetiminden velilerin whatsapp gruplarına iletilen mesajlarda da okulda yaşanan şiddet sonucu bir meslektaşlarının hayatını kaybetmesi üzerine öğretmenlerin yarın derse girmeyecekleri, velilerden de bu konuda anlayışlı olmaları istendi.

Yarın iş bırakacak olan sendikalar şunlar:

• Eğitim Sen (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

• Eğitim-İş (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası)

• Hürriyetçi Eğitim-Sen (Hürriyetçi Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

• Anadolu Eğitim Sen (Anadolu Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası)

• Türk Eğitim-Sen (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

Ne olmuştu?

Çekmeköy Taşdelen’de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 11’inci sınıf öğrencisi F.S.B., henüz bilinmeyen nedenle öğretmenleri Fatma Nur Çelik ve Z.A. ile öğrenci S.K.’yı yanında bulundurduğu bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli F.S.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen Fatma Nur Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.