SON DAKİKA... ALES sonuçları açıklandı
Son dakika haberi... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) sonuçlarını açıkladı.
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanan 2024-ALES/3'ün değerlendirme işlemleri tamamlandı.
ALES sonucu nasıl öğrenilir?
Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Eğitim