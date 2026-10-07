KPSS lisans sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarına ilişkin sonuçlar açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül'de uygulanan 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 12-13 Eylül'de uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 7 Ekim saat 06.00'dan itibaren ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.