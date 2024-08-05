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SON DAKİKA: LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

Son dakika haberi... Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı
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Millî Eğitim Bakanlığı'nca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 29 Temmuz'da açıklanan birinci nakil sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları ilan edildi.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Böylece 16 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

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