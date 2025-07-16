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MEB duyurdu: Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı.

Haber Merkezi
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MEB duyurdu: Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunan kadrolu öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları, 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında alındı.

Bu çerçevede, 2025 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınan başvurular sonucu öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre atamaları gerçekleştirildi.

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