Sözleşmeli öğretmen tercihleri başvuruları son tarih ne zaman? Sözleşmeli öğretmen tercihleri bugün son mu?

Sözleşmeli öğretmen tercihleri başvurularında sona gelindi. Toplamda 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları için artık geri sayım başladı. Bu noktada işlemleri henüz bitirmeyen adayların gün sonuna dek tüm istenilenleri eksiksiz şekilde yerine getirmesi gerekiyor. İşte sözleşmeli öğretmen tercihleri son tarihi ve tüm merak edilen soruların cevapları:

Sözleşmeli öğretmen tercihleri başvuruları son tarih ne zaman?

17 Kasım’da başlayan 15 bin sözleşmeli öğretmen tercih başvuruları, bugün (21 Kasım) saat 16.00’da sona erecek.

Adayların bu süre içinde tercih işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Sözleşmeli öğretmen tercihleri başvuru işlemi

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri, kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.

Adayların başvuru onayı için herhangi bir il ya da ilçe milli eğitim müdürlüğüne gitmelerine gerek yok. Tüm süreç çevrim içi şekilde tamamlanıyor.

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 24 Kasım 2025’te duyurulacak.

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 itibarıyla görevlerine başlayacak.

15 bin öğretmen atamasına ilişkin tercih süreci, takvim ve önemli detaylar böylelikle netleşmiş durumda. Başvuru yapacak adayların işlemlerini son başvuru saatine kadar tamamlaması büyük önem taşıyor.