Tarihi okul binası Kütüphaneye dönüşecek

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi’ndeki Yavuz Selim İlkokulu’nun tarihi binasının, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Gençlik Kütüphanesi olarak düzenlenmesi planlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Vali Tahir Şahin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun'dan oluşan heyet, restorasyonu tamamlanan binada incelemelerde bulundu.

Gençler için yeni bir yaşam alanı

Binada yapmak istedikleri projeye ilişkin heyete bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, tarihi binanın Milli Eğitim Bakanlığı'nca Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildiğini belirterek, "Bu binayı Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile iş birliği halinde Gençlik Kütüphanesi'ne dönüştürmeyi planlıyoruz. Böylece, edebiyat, sanat ve fikir hayatının nitelikli bir biçimde yaşatılmasını, yerelden dünyaya açılan milli değerlerin bir araya getirilmesini, ilim ve irfan temelli bir sanat ve muhabbet ortamının oluşturulmasını, Kentimizin medeniyetimize sunduğu kültürel katkıların genç nesillere aktarılmasını, akıl ve zeka oyunları merkeziyle çocuk ve gençlerin dijital dünyaya farklı bir perspektifle hazırlanmasını ve gençlerin sosyalleşebileceği, hem sağlıklı hem de kolay erişilebilir yeni bir yaşam alanı oluşturulmasını hedefliyoruz. Bu konuda bakanlığımızla görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.